[전두환 사망]윤석열 "삼가 조의 표해…조문 가야되지 않나"

5·18 관련 질문 나오자 "상중이니 정치적 얘기는 시의적절하지 않아"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 23일 전두환 전 대통령의 사망소식에 "돌아가신 분에 대해서는 삼가 조의를 표하고 유족에게 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

윤 후보는 이날 대선 경선 예비후보들과의 오찬 직전 기자들과 만난 자리에서 전 전 대통령 사망 관련 질문이 나오자 이같이 밝혔다.

'조문 계획'을 묻자 윤 후보는 "아직 언제 갈지는 모르겠는데 준비 일정을 봐서 전직 대통령이니까 가야되지 않겠나 이렇게 생각하고 있다"고 설명했다.

'전 전 대통령이 5·18 관련 아무런 얘기도 남기지 않고 사망했다'는 말에는 "지금 돌아가셨고 상중이니까 정치적인 얘기를 그분과 관련지어 하는 건 시의적절하지 않은 것 같다"고 답변했다.

이어 '국가장 논란'에 대해 윤 후보는 "정부가 유족의 뜻과 국민의 정서 이런 것들을 고려해서 하지 않겠나"라고 애기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr