기업銀, 메타버스와 함께하는 'IBK창공' 데모데이 개최

총 14개 기업 참여

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 오는 26일 서울 을지로 IBK파이낸스타워에서 창업육성 프로그램 ‘IBK창공 마포 7기, 구로6기’의 2021년 하반기 데모데이를 개최한다고 23일 밝혔다.

데모데이에는 메타버스, AI(인공지능), 바이오 신소재, 빅데이터 분야의 14개 스타트업이 피칭에 참여해 제품, 서비스를 소개하고 기업홍보를 진행할 계획이다.

또 IBK창공기업과 협업 모델 수립, 신사업 진출을 원하는 대·중견기업 관계자와 혁신창업기업에 투자를 원하는 다수의 벤처캐피탈(VC)들이 교류할 수 있는 네트워킹 자리도 함께 마련된다. 특히 오프라인으로 참여가 어려운 참관객 및 관계자를 위해 IBK창공 데모데이의 현장 분위기를 실시간으로 느낄 수 있도록 기업부스를 메타버스로 구현할 예정이다.

참여기업 넷스트림(구로6기)과 공동으로 개발한 ‘IBK창공 메타버스’를 통해 참가자는 가상공간에서 창공기업 제품 및 서비스 소개 영상과 이미지를 찾아 볼 수 있다. 메타버스 참여는 26일부터 28일까지 IBK창공 홈페이지에서 신청할 수 있다.

기업은행 관계자는 “스타트업의 성장단계별 지원을 강화하고 IBK창공의 운영 모델을 다양화해 모험자본 전문은행으로서의 역할을 다 할 것”이라고 밝혔다.

