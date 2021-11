위드코로나에 오히려 풀 죽은 '여행주'

[아시아경제 황준호 기자] 사회적 거리두기의 일상 회복 1단계 조치인 ‘위드 코로나’로 인해 오히려 여행레저 종목들의 주가가 얼어붙었다. 이달 초 일상 회복에 따른 여행 수요 회복과 관련 종목들의 주가 부양에 대한 기대감이 컸지만 한 달여가 지난 현재 이 종목들을 바라보는 시선은 차갑기만 하다.

22일 한국거래소에 따르면 시가총액 1400억원 규모 미래에셋자산운용의 ‘ TIGER 여행레저 TIGER 여행레저 228800 | 코스피 증권정보 현재가 4,890 전일대비 105 등락률 -2.10% 거래량 1,128,626 전일가 4,995 2021.11.22 14:58 장중(20분지연) 관련기사 'TIGER 여행레저 ETF' 순자산 1000억원 돌파 close 상장지수펀드(ETF)’의 수익률은 지난 1일부터 21일 현재까지 9.51% 하락했다. 에너지 화학 종목 주가 상승시 2배 수익을 챙길 수 있는 ‘TIGER 200 에너지화학레버리지’(-14.14%)를 제외하면 현재 기준으로 이달 들어 하락폭이 가장 컸다.

이 ETF는 위드 코로나가 시행되면서 리오프닝에 대한 기대감에 따라 이달 들어 개인투자자들이 집중적으로 사들였다. 그런데 이달 들어 상승한 날은 4일에 불과했다. 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 54,200 전일대비 600 등락률 -1.09% 거래량 68,619 전일가 54,800 2021.11.22 14:58 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자[자금조달]한진칼, 진에어 증자자금 140억 사모채 발행한진칼 "진에어 주식 496억원 추가취득…지분율 54.9%" close (10.96%), 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 25,050 전일대비 150 등락률 -0.60% 거래량 559,726 전일가 25,200 2021.11.22 14:58 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"강원랜드, 실적 회복 가시권 진입…목표가↑"[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일'위드 코로나' 카지노 수혜주 기대감…中 리스크는 변수 close (9.99%), 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 78,800 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 280,609 전일가 79,000 2021.11.22 14:58 장중(20분지연) 관련기사 이달 3兆 매도한 개미...2차전지주는 담았다국민연금 11월 장바구니 '好실적주' 한가득 담았네실적·신사업 긍정적...'F&F·하이브' 목표주가 상향 릴레이 close (9.72%), 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 20,050 전일대비 450 등락률 -2.20% 거래량 648,199 전일가 20,500 2021.11.22 14:58 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 18년만에 괌 노선 운항재개[단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한 발짝 더…베트남 경쟁당국, 대한항공-아시아나 기업결합 승인 close (9.62%), 하나투어(8.61%) 등의 순으로 국내 여행레저와 관련한 대표주들을 담고 있는데, 이들의 주가가 힘을 내지 못하면서 수렁으로 빠진 상태다.

특히 위드 코로나 이후 신규 확진자 수가 3000명대로 확대되면서 주가에 대한 기대감도 같이 줄어들고 있는 상태다. 위드 코로나에 나섰던 유럽 국가들의 봉쇄 조치가 강화되면서 지금 주가도 담보할 수 없게 됐다. 최고운 한국투자증권 연구원은 "항공업계의 경우 대한항공 정도가 올 3분기 간 미주 노선 매출이 평시 대비 29% 정도 올라왔을 뿐이고, 저비용항공사들은 2%에 그친다"며 "코로나19 재확산에 따라 국내선 매출도 감소한 상황"이라고 진단했다.

지인해 한화투자증권 연구원은 "일별 코로나19 확진자수, 해외현황 등 외부 변수로 인해 최근 여행주는 위드 코로나 국면 진입에도 싱거운 퍼포먼스를 보이고 있다"며 "업황에 대한 큰 ‘회복’ 방향성, 긴 호흡에서 접근 등이 필요한 시점"이라고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr