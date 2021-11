[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산과학관 울산들꽃학습원은 19일 ‘2021 울산들꽃학습원 농작물 행복 나눔 기부 행사’를 실시했다.

기부 행사는 울산들꽃학습원 농작물원에서 기른 배추와 무를 관내 지역기관과 봉사단체에 기부하는 행사이다.

기부한 배추 250포기와 무 200개는 현장 체험학습 학생과 방문객 식물 학습을 위해 9월 초 파종해 재배한 농작물이다.

농작물은 울산대공원 천사 무료급식소에 전달됐다.

울산대공원 천사 무료급식소에서는 농작물을 김장 재료와 겨울용 부식으로 활용해 소외된 이웃에게 나눠줄 예정이다.

울산과학관 김종덕 관장은 “울산과학관은 학생 교육뿐만 아니라 다양한 나눔 활동에 앞장서며 지역사회와 상생하는 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

