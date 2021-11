[아시아경제 박지환 기자] 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 244,000 전일대비 1,000 등락률 +0.41% 거래량 22,798 전일가 243,000 2021.11.17 15:30 장마감 관련기사 실적·신사업 긍정적...'F&F·하이브' 목표주가 상향 릴레이[클릭 e종목] 효성 실적 부진 우려…목표가 ↓[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일 close 은 17일 계열사 효성 비나 화학에 대한 236억원 규모 채무보증을 결정했다고 공시했다.

이번 채무보증 규모는 지난해 말 자기자본 대비 7.04%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr