올해 김장 가락시장에서 알뜰하게 준비하세요!

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 가락시장 청과도매시장법인(서울?농협(공)?중앙?동화?한국?대아청과) 및 가락시장 대표 공익법인 (사)희망나눔마켓(이사장 박재욱)과 함께 단계적 일상회복 시기에 맞춰 코로나19로 움츠러든 소비심리를 진작, 지역경제의 활성화를 위해 20일 가락시장에서 김장재료 소비촉진 행사를 진행한다.

김장재료 소비촉진 행사는 11월20일 오전 9 ~ 오후 4시 가락시장 내 행사장(구매자 전용 주차장)에서 진행, 4인 가족 기준 1000가구 이상 김장이 가능한 김장재료를 시중가보다 최대 30% 가량 저렴하게 판매한다.

판매 김장재료는 절임배추?무?깐마늘?깐쪽파?고춧가루?새우젓?갓?미나리?생강 9종이며, 특히 김장 주재료인 절임배추(20kg 박스)의 경우 시중가보다 약 30% 가량 저렴한 2만3000원에 판매될 예정이다.

이번 행사는 공사와 청과도매시장법인이 상생지원금을 마련, 산지 생산자의 판로를 열어주고, 서울시민에게 좋은 김장 재료를 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 기회가 될 것이다.

행사 수익금은 전액 취약 계층 지원을 위해 기부될 예정이며, 이와 별도로 행사 후 가락시장 유통인과 공사는 완성 김장 김치 1만 박스(10kg)를 서울시 취약계층 및 사회복지시설 500여 개소에 기부하는 나눔 활동을 진행할 예정이다.

김경호 사장은 “코로나19 극복을 위한 단계적 일상회복 시행에 맞춰 서울시와 가락시장 유통인이 함께 침체된 소비 심리를 살리고, 지역경제 활성화에 힘을 보태고자 금번 행사를 마련했다”고 말했다.

박재욱 (사)희망나눔마켓 이사장도 “서울시민의 김장 구매는 물론 취약 계층에도 도움을 줄 수 있어 그야말로 상생의 의미가 더욱 크다”고 전했다.

