반도체·백신보다 AI 우선…이재용의 '뉴삼성' 닻올린다

가석방 이후 첫 해외출장

소프트웨어 역량 강화 포석

[아시아경제 김흥순 기자] 지난 8월 가석방으로 출소한 뒤 해외 경영 행보를 본격화 한 이재용 삼성전자 부회장이 첫 출장지로 캐나다에 있는 인공지능(AI) 연구센터를 택해 주목된다. 재계에서는 반도체 투자와 코로나19 백신 수급 등 현안을 챙기기에 앞서 이 부회장이 삼성전자의 AI 연구센터가 있는 캐나다로 날아간 점을 눈여겨보면서 소프트웨어 분야 역량 강화에 보다 힘이 실릴 것으로 관측한다.

3년 만에 加방문, 첫 목적지 캐나다 삼성전자 AI연구센터

15일 업계에 따르면 이 부회장이 북미 출장을 위해 탑승한 전세기는 전날 오전 김포공항을 출발해 캐나다 토론토로 향했다. 이 부회장은 삼성전자가 토론토와 몬트리올에서 각각 운영하는 AI연구센터를 방문할 예정이다. 앞서 이 부회장은 국정농단 사건 재판에서 실형을 선고받은 뒤 2심에서 집행유예로 풀려난 2018년 당시에도 첫 해외 출장지로 이 곳을 찾은 바 있다.

이 부회장은 2018년 3월 총 16일 간 일정으로 오른 북미·유럽 출장길에서 AI 분야 글로벌 석학들과 교류하며 최신 트렌드를 파악하고, 핵심인재 영입에도 직접 나서는 등 AI사업을 육성하기 위한 의지를 보였다. 그해 10월 유럽과 북미 출장을 추가로 다녀오면서 캐나다를 또 다시 방문했다.

이후로 AI사업을 강화하기 위한 전략들을 실행에 옮겼다. 토론토와 몬트리올에 각각 AI연구센터가 들어선 사례가 대표적이다. 삼성전자는 2017년 11월 통합 연구조직인 삼성리서치를 출범시키면서 산하에 AI 센터를 신설했는데 이후 미국 실리콘밸리·뉴욕, 영국 케임브리지, 캐나다 토론토·몬트리올, 러시아 모스크바까지 7개 지역으로 AI연구센터를 확대해 운영 중이다.

4대 성장동력, 핵심은 AI

20조원 美신규 파운드리 공장 후보지 선정도 최종 조율할 듯

삼성은 2018년 미래 준비를 위한 180조원 규모의 투자 계획을 발표하면서 AI와 바이오, 5G, 전장부품 등을 4대 성장동력으로 내세워 이들 분야에만 25조원을 투입하겠다고 선언했다. 여기에는 이 부회장의 신사업 육성 의지가 크게 반영된 것으로 알려졌다. 특히 반도체나 스마트폰, 가전 등 삼성전자의 핵심 사업부문과 연계할 수 있는 AI분야 경쟁력 강화에 공을 들였다.

전문가를 영입하고 교류하는 데도 적극적이었다. 삼성전자는 지난해 AI 분야의 세계적 권위자로 통하는 승현준(세바스찬 승) 미 프린스턴대 교수를 삼성리서치 소장으로 임명했다. 이보다 앞서 이 부회장은 승 소장과 함께 2019년 11월 AI 분야의 4대 구루(Guru·권위자)로 꼽히는 요슈아 벤지오 캐나다 몬트리올대 교수를 만나 삼성전자의 AI 전략에 대해 논의하기도 했다. 이 자리에서 "더 큰 꿈을 실현할 수 있도록 생각의 한계를 허물고 미래를 선점해 가자"고 강조했다.

이후 지난해 10월 벤지오 교수를 '삼성 AI 교수'로 선임하고 AI 연구개발을 위한 협력을 확대하기로 했다. 벤지오 교수는 삼성전자가 AI분야의 세계적 석학들과 연구 방향을 논의하기 위해 매년 개최하는 삼성 AI 포럼의 공동 의장도 맡고 있다. 이 밖에도 이 부회장은 2018년 11월 사티아 나델라 마이크로소프트 최고경영자(CEO), 2019년 7월 손정의 소프트뱅크 회장 등 글로벌 기업인들을 잇따라 만나 AI 분야에서의 협력 방안을 논의했다.

최근에는 이 부회장의 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 위반 의혹 사건 재판에서 이 부회장이 7년 전 접견했던 인사에게 삼성전자의 핵심 사업전략과 경영 방향을 두고 속내를 털어놓은 영문 이메일이 공개됐다. 이메일에 따르면 이 부회장은 2014년 미국 골드만삭스의 진 사이크스 당시 인수합병(M&A) 사업부 공동회장을 만나 하드웨어 측면에서의 제품 차별화, 시스템 반도체와 파운드리 등 비메모리 사업 전략, 소프트웨어 분야의 투자 확대, 애플과의 지속적인 공급 관계 등에 대해 논의했다. 여기에는 AI와 사물인터넷(IoT) 등 소프트웨어 발전 전략도 포함돼 있다.

재계 관계자는 "이 부회장이 AI 분야를 강화하기 위해 투자와 인재영입 등 오래 전부터 구상한 내용을 실행에 옮겼다"면서 "이번 해외출장에서도 AI 관련 일정을 가장 먼저 챙긴 만큼 향후 이 분야와 연관된 인수합병(M&A)이나 대규모 투자 가능성을 눈여겨봐야 한다"고 말했다.

한편 이 부회장은 캐나다 방문 이후 미국을 찾을 예정이다. 이곳에서 삼성전자가 170억달러(약 20조원)를 투자해 추가로 건설할 예정인 파운드리(반도체 위탁생산) 공장의 후보지 선정 작업을 검토할 것으로 알려졌다. 그는 출국에 앞서 "여러 미국 파트너들을 만날 예정"이라고 밝혔다.

현재 신규 파운드리 공장의 후보지로는 텍사스주 테일러시가 유력하게 거론되고 있다. 기존 파운드리 공장이 있는 오스틴시도 검토 대상이다. 이 부회장이 다녀간 뒤 삼성전자가 최종 후보지를 결정할 것이라는 전망이 나온다. 이 부회장은 또 이번 출장길에 백신 수급과 관련해 모더나 관계자들을 만날 계획이 있느냐는 취재진의 질문에 "보스턴에도 갈 것 같다"고 했다. 보스턴에는 모더나 본사가 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr