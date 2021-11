한국 화장품 中 광군제서 날았다…줄줄이 최대 매출 경신

[아시아경제 이승진 기자] 한국 화장품 브랜드들이 중국의 최대 할인 행사인 '광군제'(11월11일·독신자의 날)'에서 흥행 신기록을 이어갔다.

13일 화장품 업계에 따르면 아모레퍼시픽은 올해 광군제에서 라네즈의 역대 최대 매출을 경신했다. 라네즈는 중국에서 선보인 신상품 판매 호조 등의 영향으로 전년 동기 대비 38% 성장했다. 스킨베일베이스는 티몰 메이크업베이스 카테고리 1위를 달성했다. 티몰의 왕홍(웨이야+리쟈치) 라이브 커머스 역시 전년 대비 321% 급증했다.

설화수 역시 신규 플랫폼 중심으로 성장했다. 자음생 에센스는 325% 성장했고, 자음생 전체 라인의 판매는 전년 대비 83% 증가했다. MZ세대 타겟 동영상 플랫폼인 틱톡(도우인)/콰이쇼우 판매량도 전년 대비 2배 성장했다.

'려'는 자양윤모 탈모 카테고리 예약판매 1위 달성하고, 전년 대비 2배 이상 성장했으며, 이니스프리 핵심 상품인 그린티 씨드세럼은 30% 성장을 달성했다.

아모레퍼시픽 측은 "주요 이커머스 플랫폼인 티몰, 징동닷컴과 더불어 중국 MZ 세대를 핵심 타겟으로 하는 신규 동영상 플랫폼인 틱톡, 콰이쇼우에서의 고성장을 바탕으로 달성한 결과"라고 설명했다.

LG생활건강은 올해 알리바바와 틱톡(더우인) 중심으로 진행한 광군제 행사에서 럭셔리 화장품 후, 숨, 오휘, CNP, 빌리프 브랜드가 전년 2600억원 대비 42% 성장한 약 3700억원의 매출을 달성했다.

LG생활건강의 대표 브랜드 ‘후’의 알리바바와 틱톡(더우인) 채널 총 매출은 3294억원으로, 전년 대비 약 61% 성장했다. 알리바바에서 후 브랜드는 에스티로더, 랑콤에 이어 럭셔리 브랜드 3위에 올랐다. 4위는 시세이도, 5위는 라메르, 6위는 헬레나 루빈스타인, 7위는 SK-Ⅱ, 8위는 키엘이 차지했다.

특히 후 천기단 화현세트는 88만 세트가 팔려 알리바바 전체 카테고리 단일제품(SKU) 중 애플에 이어 2위를 차지했고, 뷰티 카테고리 전체 SKU 중 1위로 마무리됐다. 틱톡(더우인) 채널에서 후는 천기단 화현세트가 30만 세트 판매되며, 틱톡(더우인) 전체 판매 제품 중 1위를 기록하면서 뷰티 카테고리 1위 플래그샵으로 등극했다.

애경산업은 광군제 기간 동안 약 160억원의 행사 거래액을 달성했다.

애경산업은 이번 광군제에 알리바바?징둥닷컴?틱톡 등 주요 온라인 쇼핑몰에서 화장품 브랜드 AGE 20’s(에이지투웨니스), LUNA(루나) 등이 2020년 거래액을 초과 달성한 약 160억원의 판매고를 기록했다. 이는 2020년 행사 매출액 대비 15% 성장한 수치다. 특히 이러한 성과에 힘입어 AGE 20’s 에센스 커버팩트는 올해도 티몰 내 BB크림 부문에서 판매 순위 1위를 달성했다.

애경산업은 이번 광군제를 대비해 왕홍 라이브 방송, 제품 증정 프로모션 등을 다방면으로 준비했다. 특히 ‘장지아닝’ 등 현지 모델을 활용한 디지털 마케팅을 강화했다.

또한 프리미엄 헤어케어 브랜드 ‘케라시스(KERASYS)’도 이번 광군제에서 좋은 성과를 얻었다. 전년 대비 약 390% 성장하며 중국 시장에서 화장품뿐만 아니라 생활용품의 성공 가능성을 확인했다.

올해 닥터자르트는 광군제에서 지난해 광군제보다 41% 급증한 2억7500만위안(약 508억원)의 매출을 거둬 사상 최대 실적을 달성했다.

닥터자르트는 라이브커머스를 적극 활용했다. 예약판매 첫날 진행된 중국 유명 왕훙(인플루언서) ‘오스틴’과의 라이브방송에서 1억2400만위안(약 229억원)의 매출을 달성했다.

