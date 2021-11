[아시아경제 유병돈 기자] 와토스코리아 와토스코리아 079000 | 코스닥 증권정보 현재가 7,350 전일대비 50 등락률 +0.68% 거래량 32,673 전일가 7,300 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 와토스코리아, 주당 200원 현금배당 결정난리 또 난리 ‘수돗물 유충’에 전국이 난리입니다!와토스코리아, 1대 0.059 무상증자 결정 close 는 지난 3분기 영업손실이 7억원을 기록, 전년 동기 대비 적자를 이어간 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다.

같은 기간 매출액은 14.58% 감소한 41억원이었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr