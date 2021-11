[e공시 눈에 띄네]코스피-10일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 쌍용C&E 쌍용C&E 003410 | 코스피 증권정보 현재가 7,980 전일대비 80 등락률 -0.99% 거래량 806,944 전일가 8,060 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"쌍용C&E, 제조원가 상승으로 3분기 영업이익 부진 전망"제철부산물로 친환경 시멘트 만든다쌍용C&E, 주당 110원 현금배당 close =종속사 그린에코솔루션에 150억 규모 현금 출자

◆ SK리츠 SK리츠 395400 | 코스피 증권정보 현재가 6,320 전일대비 10 등락률 +0.16% 거래량 268,490 전일가 6,310 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK리츠, 서린빌딩 등 임대수익 매출액 170억원 공시배당금 짭짤…몸집 키우는 K리츠[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다 close =종속사 클린에너지위탁관리부동산투자회사의 10억 규모 부동산 취득 결정

◆ 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 2,180 전일대비 60 등락률 -2.68% 거래량 6,366,584 전일가 2,240 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대한전선, 보통주 액면가 5대 1 무상감자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일대한전선, 3분기 영업익 133억원 전망…전년比 258% ↑ close =액면가 500원에서 100원으로 감액 결정

◆ 현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 011760 | 코스피 증권정보 현재가 18,050 전일대비 350 등락률 -1.90% 거래량 22,981 전일가 18,400 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일현대코퍼레이션, 3분기 영업익 108억원…전년 比 20.72%↑[클릭 e종목] "현대코퍼레이션, 하반기 수익성 개선 가시화" close =계열사에 177억 규모 채무보증 결정

