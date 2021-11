세계 최대 해상풍력단지에 한국기업 구조물 쓴다

[아시아경제 최대열 기자] 세아제강지주 세아제강지주 003030 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 1,500 등락률 -1.33% 거래량 23,164 전일가 112,500 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-5일세아제강지주, 계열사에 150억 규모 자금대여 결정하반기 알루미늄·코로나·탄소중립주 퀀덤점프 close 는 해상풍력발전 글로벌 1위기업 덴마크 오스테드가 영국 북해 일대에 조성중인 프로젝트에 대규모 모노파일을 납품하기로 했다고 10일 밝혔다. 모노파일은 해상풍력발전설비 하부구조물로 가장 널리 쓰이는 방식이다.

앞서 세아제강지주는 영국 생산법인 세아윈드를 설립, 지난해 초부터 1년 반가량 오스테드와 기술을 교류하는 등 현지 프로젝트에 공들여왔다. 오스테드는 덴마크 국영 해상풍력·에너지기업으로 글로벌 해상풍력 프로젝트를 주도한다는 평을 듣는다. 세아 측은 "풍력발전 핵심제품인 모노파일을 납품하는 건 회사의 기술력, 글로벌 해상풍력 전문기업으로서 잠재력을 인정받았다는 의미"라고 설명했다.

세아윈드에서 만들 모노파일은 세계 최대 규모 해상풍력 단지로 조성중인 영국 북해의 혼시 프로젝트 가운데 마지막 구역인 혼시3에 공급된다. 해상풍력 발전터빈이 최대 300기 설치되며 발전용량 2.4GW에 달한다. 200만가구가 하루가 하루 동안 쓸 전력량에 달하는 규모다.

세아윈드는 영국 내 유일한 모노파일 공급업체로 이번 프로젝트 참여를 계기로 유럽 내 추가 수주가 이어질 것으로 내다봤다. 영국 에이블 해양 에너지파크 부지 내 공장을 짓고 있으며 북해 해상풍력 지역과 가까운 험버강 인근에 있다. 이 공장은 연산 24만t 규모로 내년 초 공사에 들어가 2023년 내 가동을 목표로 하고 있다.

영국 정부가 2030년까지 해상풍력발전 규모를 40GW로 늘리기로 한 가운데 현지서 생산한 제품을 중시하고 있어 앞으로 이 회사 제품을 찾는 수요는 더 늘어날 것으로 회사는 내다봤다. 이주성 세아제강지주 부사장은 "세계 최대 해상풍력단지 조성 사업인 ‘혼시3 프로젝트’에 모노파일 공급자로 참여하게 된 것을 매우 의미있게 생각한다"고 말했다.

