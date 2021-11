[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 쎌마테라퓨틱스=운영자금 및 타법인 증권 취득자금 조달 목적으로 50억원 규모의 제3자배정 방식 유상증자 결정

◆ 이노션=올해 3분기 영업이익 399억원으로 전년 동기 대비 47.6% 증가. 매출은 3876억원으로 전년 동기 대비 37.2%, 당기순이익은 301억원으로 같은 기간 45.8% 증가.

◆ 강원랜드=올해 3분기 영업이익 243억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환. 매출은 2452억원으로 전년 동기 대비 220.1% 증가, 당기순이익은 204억원으로 같은 기간 흑자 전환.

◆ GKL=올해 3분기 영업손실 310억원으로 전년 동기 대비 적자 유지. 매출은 253억원으로 전년 동기 대비 27.3% 감소, 당기순손실 234억원으로 같은 기간 적자 유지.

◆ 하이트론 씨스템즈=전환사채권발행결정 공시 중 발행금액의 50% 이상 변경 공시로 인해 불성실공시법인 지정예고

◆ 한화솔루션=종속회사 한화솔라원인베스트먼트홀딩스 주주 출자금 일부 상환 및 주주가치 제고 목적으로 25.8%의 유상감자 결정

◆ AK홀딩스=종속회사 에이에스앤디가 경영효율성 제고 및 사업 경쟁력 강화 목적으로 마포애경타운 흡수 합병

◆ SK이노베이션=행복키움·SK아이이테크놀로지·SK온·SK어스온 자회사 편입

◆ SK이노베이션=종속회사 on Yancheng Co., Ltd 시설자금 조달 위해 1조2326억원 규모의 유상증자 결정

◆ SK이노베이션=지연 공시 등 공시불이행으로 인해 불성실공시법인 지정 예고

◆ 아이에스동서=무궁화신탁과 367억원 규모의 소규모재건축사업 공사 수주 계약 체결

◆ 키움증권=올해 3분기 영업이익 3209억원으로 전년 동기 대비 9.72% 감소. 매출은 1조3024억원으로 전년 동기 대비 11.18% 증가, 당기순이익은 2335억원으로 같은 기간 11.45% 감소.

◆ 현대퓨처넷=올해 3분기 영업이익 21억원으로 전년 동기 대비 73.6% 감소. 매출은 1016억원으로 전년 동기 대비 42.5% 증가, 당기순이익은 1175억원으로 같은 기간 1454.4% 증가

◆ 아시아나항공=서울지방국세청으로부터 970억원 규모의 추징금 부과

◆ 이수페타시스=자회사 ISU Petasys Hunan Limited에 63억원 규모 담보 제공 결정

