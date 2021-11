[아시아경제 이민우 기자] 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 9,730 전일대비 50 등락률 +0.52% 거래량 991,961 전일가 9,680 2021.11.09 14:15 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일브랜드엑스코퍼레이션, 3분기 영업이익 55억…전년동기대비 78%↑브랜드엑스코퍼레이션, 1주당 60원 분기배당 결정 close 이 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 384,000 전일대비 8,500 등락률 -2.17% 거래량 260,975 전일가 392,500 2021.11.09 14:15 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제실적·신사업 긍정적...'F&F·하이브' 목표주가 상향 릴레이하이브 3Q 영업익 656억원‥전년비 63.3%↑ close 의 전환사채(CB) 인수를 목적으로 레이크우드 제2호 조합에 100억원 투자한다고 9일 공시했다. 취득 후 해당 펀드의 지분율은 97.1%다.

전환가액은 38만5500원, 전환청구기간은 내년 11월5일부터 2026년 10월5일까지다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr