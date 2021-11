풀무원, 아이들 김장 체험 위한 ‘키즈김치 DIY 키트’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 김장철을 맞이해 풀무원이 집에서 아이들이 직접 ‘어린이용 김치’를 만들어 볼 수 있는 DIY 키트를 출시했다.

풀무원식품은 우리의 김치 문화를 이어갈 어린이들이 한국 전통의 김장 문화를 가족과 함께 재미있게 체험할 수 있는 ‘키즈김치 DIY KIT’를 출시했다고 9일 밝혔다.

‘키즈김치 DIY KIT’는 절임 배추(2㎏), 양념 소(1㎏), 어린이용 위생장갑으로 구성돼 있다. 별도로 배추를 절이고 헹구거나 양념 소를 만들 필요 없이 절임 배추의 작은 잎부터 큰 잎까지 한 잎 한 잎 양념을 버무리면 아이들 입맛에 맞는 김치를 완성할 수 있다.

아이들을 위한 김치인만큼 배추와 소금, 고춧가루 등 10가지 재료를 믿을 수 있는 국내산으로 엄선해 넣었다. 고춧가루는 아이들도 부담 없이 먹을 수 있게 순한 맛으로 넣어 매운 맛을 낮췄다. 또한 지중해 햇살을 담은 토마토로 달콤한 맛을 내 평소 김치를 잘 먹지 못했던 아이들도 건강하고 맛있게 즐길 수 있다.

풀무원은 지구의 환경까지 생각해 ‘키즈김치 DIY KIT’를 재사용 가능한 보냉백에 넣어 배송한다. 보냉백에는 넷플릭스 인기 애니메이션 ‘브레드 이발소’ 캐릭터를 전면에 배치해 친숙함을 높였다. 브레드 이발소는 최근 미국과 호주 넷플릭스에서 TV 쇼 부문 TOP10에 오른 국내 애니메이션으로 현재 유튜브 상에서 약 104만 명의 구독자를 보유하고 있다.

임현미 풀무원식품 김치사업부 PM은 “앞으로 우리의 김치 문화를 이어갈 어린이들이 한국을 대표하는 김치에 흥미를 갖고 친숙해 지길 바라는 마음에서 ‘키즈김치 DIY KIT’를 출시하게 되었다”며 “이번 김장철에는 풀무원 ‘키즈김치 DIY KIT’로 가정에서 아이들과 함께 직접 김치를 담가보며 유익하고 특별한 추억을 만드시기를 바란다”고 밝혔다.

한편, 풀무원은 국내 최초의 김치 박물관 ‘뮤지엄김치간’을 운영하며 한국의 김치와 김장 문화를 계승 발전시키는 데 앞장서고 있다. 김치에 관한 지식을 배우고 직접 김치를 담그는 어린이 대상 무료 체험 프로그램 ‘어린이 김치학교’를 운영하고 있으며, 최근에는 비대면 화상 수업 ‘랜선, 어린이 김치학교’를 진행하여 아이들이 집에서도 쉽고 재미있게 김치와 친숙해질 수 있도록 하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr