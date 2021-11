인천 지역화폐 플랫폼 통해 택시 호출…카카오T 보다 수수료 낮아

'e음택시' 8일부터 시범운영

택시업계 앱결제 수수료 1.2~1.4%

인천e음으로 자동결제, 캐시백 10%

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천에서 지역화폐 플랫폼(인천e음)을 통해 택시를 호출하는 서비스가 시작했다.

인천시는 지역 택시업계의 카카오T 등 민간업체 택시플랫폼 가입에 따른 수수료 부담을 줄이고 시민이 편리하게 택시를 이용할 수 있도록 공공형 택시플랫폼인 'e음택시'를 8일부터 시범 운영한다고 밝혔다.

e음택시는 인천e음 이용자라면 별도의 앱 설치나 회원가입 절차 없이 인천e음 플랫폼 메인화면에서 'e음택시' 버튼 클릭을 통해 택시를 호출할 수 있다. 이용 시 캐시백 10%의 혜택도 받을 수 있다.

e음택시는 카카오모빌리티 등 대기업의 택시업계 독과점에 따른 폐해를 막기 위해 도입된 공공형 택시플랫폼이다.

카카오T의 경우 결제수수료 뿐만 아니라 가맹택시는 월매출의 3.3%, 비가맹택시는 월 3만9000원의 멤버쉽 이용료를 받고 승객에게 콜비용까지 부담시키고 있다. 반면에 e음택시는 결제수수료는 1.2~1.4%로 낮추고 콜비용과 멤버쉽 이용료 등의 기타 비용이 없다.

국교통부의 '택시 호출앱 현황' 자료에 따르면 올해 8월 말 기준 전국 택시기사의 92.8%(24만3709명 중 22만6154명), 인천지역 택시기사의 98.8%(1만3458명 중 1만3318명)가 카카오T 플랫폼을 사용하고 있다.

시는 e음택시 서비스를 단계적으로 추진해 1단계는 현 인천e음 운영대행사를 통해 시범 실시하고, 다음 달 진행할 운영대행사 공모 선정시 인천e음 부가서비스에 택시호출서비스를 포함해 2단계 본사업에 들어갈 계획이다.

인천시 관계자는 "e음택시는 민간업체 택시플랫폼 대비 수수료는 내리고 캐시백을 통한 사용자 혜택은 올려 소상공인과 소비자 모두가 상생할 수 있는 생태계를 구축할 것"이라며 "앞으로도 시민 친화적인 부가서비스를 발굴해 인천e음이 국가대표 지역화폐 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 하겠다" 밝혔다.

한편 인천e음은 현재 가입자 수가 162만명에 달하며 누적 발행액은 6조 8000억원을 돌파했다.

인천시는 코로나19 여파로 침체한 지역경제에 활기를 불어넣기 위해 최대 4%였던 e음 카드 캐시백 혜택을 올해 3월부터 한시적으로 최대 10%로 확대 적용하고 있다. 특히 이 달 한달간은 '2021 코리아세일페스타'에 동참하는 차원에서 인천e음의 10% 캐시백 한도를 50만원에서 100만원으로 높였다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr