SK네트웍스, 3Q 영업이익 472억원…전년 대비 6.9%↑

제주 단기 렌트카 사업 호황 + 중고차 활황에 SK렌터카 큰 폭 실적 개선세

[아시아경제 유제훈 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,120 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 289,134 전일가 5,120 2021.11.08 10:43 장중(20분지연) 관련기사 SK네트웍스, 3분기 영업이익 471억원…전년동기대비 6.9%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일최신원 SK네트웍스 회장 사임…재판 집중할 듯 close 는 지난 3분기 연결 기준 매출액 2조8159억원, 영업이익 472억원을 기록했다고 8일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각기 10.0%, 6.9% 증가한 수치다.

부문별로 SK렌터카는 제주도 중심의 단기 렌터카 사업의 호황과 중고차 매각가율 개선으로 큰 폭의 실적 개선세를 보였다. 또 장기렌터카 온라인 견적·계약 서비스인 SK렌터카 다이렉트를 본격화하고, 단기 렌탈 할인 및 전기차 무료 충전 이벤트 등으로 시장의 호평을 받았다.

SK매직의 경우 스탠드형 직수 얼음정수기, 트리플케어 식기세척기 와이드, 올파워 인덕션 등 신제품을 연이어 선보이며 216만 렌탈 계정을 달성했다. 또 세계적 디자인 어워드 IDEA 2021에서 트리플케어 식기세척기를 포함한 5개 제품과 고객 체험공간 '잇츠매직'이 수상하는 영예를 안으며 브랜드 가치를 제고했다.

이외 ICT 리사이클 브랜드 민팃은 삼성, 애플 등 제조사의 신규 스마트폰 출시와 연계한 마케팅 및 채널확대로 중고폰 회수 성과가 나타났으며, 호텔사업에선 워커힐 굿즈 스토어 '스위트홈 바이 워커힐', 복합 예술공간 프로젝트 '프린트 베이커리 워커힐 플래그십 스토어'를 오픈하는 등 새로운 고객 서비스를 통해 코로나19로 인한 손실폭을 줄이는데 집중했다.

SK네트웍스 관계자는 "SK렌터카의 온라인 채널 강화와 전기차 렌탈 상품 마케팅, SK매직의 그린 컬렉션 출시와 유통 채널 확대 등을 통해 4분기에도 고객 중심의 ESG 경영 성과가 이어질 것"이라며 "지난달 분사한 민팃, 카티니도 각 사업의 전문성을 살려 플랫폼으로 자리잡도록 노력하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr