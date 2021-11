LG헬로비전, 3분기 영업이익 113억… 전년比 22%↑

[아시아경제 구은모 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 6,880 전일대비 30 등락률 -0.43% 거래량 112,146 전일가 6,910 2021.11.05 10:46 장중(20분지연) 관련기사 [인터뷰]"1년치 옥수수 한번에 완판" 로컬예능 새길 걷는 LG헬로비전[클릭 e종목] "LG유플러스, 내년부터 질적 성장 가속"올 10대그룹 시총 80조 늘었다 close 이 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 113억원으로 지난해 같은 기간보다 21.8% 증가했다고 5일 공시를 통해 밝혔다. 같은 기간 매출액은 2670억원으로 2.0% 늘었고, 순이익도 76억원으로 29.4% 증가했다.

부문별로는 홈(HOME) 부문 수익이 1703억원(TV 1380억원, 인터넷 287억원, 인터넷전화 37억원), 이동통신(MVNO) 수익이 420억원(서비스수익 382억원, 단말기수익 37억원)을 기록했다. 미디어와 렌털을 포함한 기타 수익은 547억원으로 전년 대비 16.3% 늘었다.

사업부문 전반에 걸친 가입자 순증세도 이어졌다. HOME 부문에서는 케이블TV 디지털 가입자가 올해 1분기부터 3분기 연속 순증했고, 인터넷 가입자도 지난해부터 순증세를 유지하고 있다. LG헬로비전은 ‘U+아이들나라’ 도입, 기가인터넷 커버리지 확대 등 LG유플러스 시너지를 토대로 방송·인터넷 서비스의 본원적 경쟁력을 높여 소비자들의 가입을 견인한 것이 주효했다고 평가했다.

MVNO 부문에서도 4분기 연속 가입자 순증과 더불어 LTE 비중(83%)도 역대 최고치를 기록했다. 젊은 세대를 중심으로 자급제 단말과 LTE 유심을 조합해 이용하는 트렌드가 확산된 가운데, 비대면·생활밀착 유통채널 제휴를 늘리고 데이터 혜택을 강화하는 등 유심상품 접근성을 높인 것이 소비자 니즈에 부합한 것으로 풀이된다.

안재용 LG헬로비전 상무(CFO)는 “디지털TV와 MVNO 가입자 증가로 질적·양적 지표가 동시 개선되며 견실한 성장을 이어가고 있다”며 “4분기 ‘디즈니플러스’ 케이블TV 독점 출시를 통해 기존 ‘아이들나라·넷플릭스’ 서비스와 콘텐츠 시너지를 강화, 3040 가족 고객과 젊은 층 공략을 가속화하며 추가적인 성장기회를 확보하겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr