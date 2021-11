바디워시 마시고 변기에 옷 빨기까지…코로나 확진 뒤 섬망에 시달린 카타르 30대 여성

아무 이유 없이 옷 벗어 알몸 되기도…코로나19로 생긴 염증 탓에 문제 발현했을 수도

[아시아경제 이진수 선임기자] 한 젊은 여성이 코로나19에 감염된 뒤 아무 이유 없이 옷을 벗어던져 알몸이 되고 바디워시를 마시는가 하면 변기에서 옷을 빠는 등 섬망성 조증이라는 이상한 행동 양태를 보인 사례가 보고됐다.

‘영국의학저널 사례보고서(BMJ Case Reports)’ 11월호에 따르면 30대의 이 여성은 카타르 도하에서 코로나19 양성 판정을 받았다. 당시만 해도 그의 정신건강에는 아무 문제가 없었다.

이 여성은 자가격리에 들어간 지 나흘 동안 코로나19로 인한 미미한 신체적 증상만 보였다. 그러나 가족에 따르면 나흘 뒤 그가 이상한 행동을 보이기 시작했다.

그를 관찰한 의료진은 사례보고서에 그가 어떻게 흥분하며 잠을 잘 안 자고 말을 지나치게 많이 하게 됐는지 기록해놓았다.

문제의 여성은 환각을 느끼고 자기 앞에 있지도 않은 사람에게 말을 걸기 시작했다. 가족의 이름을 엉뚱하게 부르고 별안간 아무 이유 없이 옷을 벗어 알몸이 되기도 했다.

사례보고서 작성자들은 "그가 난데없이 바디워시 100ml나 들이마셔 친척이 여성을 병원으로 데려오기에 이르렀다"고 밝혔다.

의료진이 병원에 당도한 여성을 검사해보니 이상은 전혀 없었다. 게다가 여성은 정신건강에도 문제가 없었던 것으로 조사됐다. 어떤 약도 복용한 바 없는데다 술을 마시거나 마약에 손댄 적도 없었다.

그러나 여성은 잠시 울먹이더니 마구 흥분해 진찰실을 이리저리 돌아다니다 집에 가게 해달라고 애원했다.

정신과 전문의로부터 진찰받게 된 여성은 행복하다며 세계의 행복을 원한다고 말했다. 이어 자기가 신으로부터 특별한 영적 능력을 받았는데 이 능력을 다른 사람에게 줄 수 있다며 거창한 믿음도 드러냈다.

사례보고서에는 문제의 여성이 입원 전 바디워시를 마신 데 대해 당혹스러워하면서도 그 맛과 냄새가 좋았다고 진술한 것으로 적혀 있다.

이 여성은 코로나19 폐렴 진단을 받았다. 그러나 섬망과 조증 징후도 보이고 있었다. 이런 징후는 코로나19 부작용과 연관 없는 것으로 알려져 있었다.

섬망은 대개 착각과 의식 부재를 일으킨다. 조증은 극심한 기분 변화와 과다 행동을 유발한다.

문제의 여성은 5일간 입원했다. 그동안 그의 바이털 사인(vital sign·사람이 살아 있음을 보여주는 호흡, 체온, 심장박동 등의 측정치)은 정상이었다. 하지만 그는 계속 이상한 행동을 일삼았다.

사례보고서 작성자들은 "어느 순간 환자가 노래하고 의료진에게 농담하다 곧이어 눈물을 글썽이더니 목소리가 계속 격앙됐다"고 적어 놓았다.

여성은 입원한 다음날 변기에서 옷을 빨았다. 그러나 자기가 왜 그랬는지는 설명하지 못했다.

그는 잠깐이나마 환영을 보기도 했다. 새 한 마리 없는 병동 안에 새들이 날아다니는 것을 봤다고 털어놓은 것이다.

입원 사흘째 되는 날, 여성의 상태가 호전되기 시작했다. 그리고 닷새 되는 날 그는 정상으로 돌아와 퇴원했다.

문제의 여성과 가족에게 정신 병력은 없었던 것으로 파악됐다. 게다가 이 여성은 자기의 상태가 얼마나 나빴는지 현재 똑똑히 기억한다.

여성의 섬망성 조증은 총 9일간 이어졌다. 섬망성 조증이 시작된 것은 코로나19 확진 직후다. 이에 의료진은 코로나19를 원인으로 지목했다.

의료진은 이 여성이 젊은데다 정신과 병력조차 없었다는 점에 주목했다. 따라서 코로나19가 정신상태에 강력한 영향을 미친 사례라고 결론내렸다.

사례보고서 작성자들은 코로나19로 생긴 염증 탓에 정신적 문제가 발현했을 수 있다고 적었다.

섬망은 코로나19 부작용 가운데 매우 희귀한 사례로 알려져 있다. 그러나 65세 이상 고령층 환자에게는 영향을 미칠 수 있다.

이진수 선임기자 commun@asiae.co.kr