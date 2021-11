JW홀딩스, 국제 의약품 박람회 'CPhl' 참가…"글로벌 시장 공략"

[아시아경제 서소정 기자] JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 3,825 전일대비 55 등락률 -1.42% 거래량 27,869 전일가 3,880 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-1일[e공시 눈에 띄네]코스피-3일70마이크론 초정밀 적층 해상도 갖춘 3D 유방촬영기, JW메디칼 '3디멘전스' close 는 9일(현지시간)부터 사흘간 이탈리아 밀라노에서 열리는 국제 의약품 박람회 'CPhI 월드와이드 2021'에 참가해 수액·항생제 등 JW그룹의 주력 의약품과 헬스케어 제품을 글로벌 시장에 선보인다고 4일 밝혔다.

CPhI 월드와이드는 세계 최대 규모의 의약품 전시회로 매년 세계 주요 도시를 순회하며 열린다. 원료·완제의약품뿐만 아니라 의약품 포장재, 설비, 물류 분야까지 아우르는 헬스케어 기업 간 글로벌 교류의 장이다.

JW홀딩스는 FDF(완제의약품) 전시관에 독립부스를 설치하고 의약품, 헬스케어 제품을 전시한다. 의약품 존(Zone)에서는 3체임버 종합영양수액제 위너프와 카바페넴계 항생제를 소개한다.

위너프는 4가지 지질 성분과 포도당, 아미노산으로 구성돼 있는 제품이다. 기존 종합영양수액제보다 오메가3·오메가6 지방산이 있는 정제어유 함유량이 더 높아 환자의 면역력 향상과 회복을 촉진시켜주는 것이 특징이다. JW생명과학은 이 제품을 2018년부터 유럽시장에 수출하고 있으며, 지난해 중국 시장에도 기술이전·공급계약을 맺었다.

페니실린, 세파계에 이은 차세대 항생제인 카바페넴계 항생제도 선보인다. JW중외제약은 2004년 이미페넴 퍼스트 제네릭(복제약) 개발에 성공한 이후 메로페넴, 어타페넴, 도리페넴까지 자체 원료합성에 성공하는 등 국내에서 유일하게 카바페넴 전체 계열의 생산 포트폴리오를 구축하고 있다. 지난 6월에는 인도 그랜드파마가 JW중외제약 어타페넴 원료를 활용해 만든 완제품을 미국 시장에 출시했다. 국산 카바페넴계 항생제 원료가 미국에 진출한 첫 사례다.

헬스케어 존(Zone)에서는 JW중외제약의 프리미엄 상처 케어 밴드 '하이맘' 제품군을 비롯해 JW신약의 남성탈모 치료제 '마이딜액', JW생활건강의 스킨케어 솔루션 '링셀', HA 필러 '이니티움' 등 자회사들의 주요 헬스케어 제품을 전시한다. 또 JW홀딩스가 최근 스마트 광학 테크기업 아이엘사이언스와 전략적 제휴를 맺고 글로벌 시장에 공급하기로 한 두피·헤어케어 브랜드 '폴리니크' 제품도 공개한다.

JW홀딩스 관계자는 "올해 CPhI는 지난해 코로나19 여파로 온라인 개최된 것과 달리 온·오프라인으로 전시회가 진행되는 만큼 수출시장 개척을 위한 중요한 행사로 더욱 주목받고 있다"며 "JW의 우수한 제품과 생산 인프라를 해외 바이어들에게 적극 홍보할 것"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr