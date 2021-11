"치킨 시키려는데요…" 112에 걸려온 전화, 피해 신고 직감한 경찰

"남편이 치킨 먹고 싶다고 한다" '가정폭력' 직감하고 출동 조치

[아시아경제 강주희 기자] 112 긴급신고로 걸려 온 치킨 주문 전화에 수상함을 느낀 경찰관이 기지를 발휘해 남편 폭력에 시달리던 피해자를 구했다.

2일 경찰은 112 창설 64주년을 맞아 우수사례 모음집 '112 소리를 보는 사람들'을 펴냈다. 사례집에는 신고자의 구조 시그널과 이를 놓치지 않은 경찰관들의 이야기가 소개됐다.

경기남부경찰청 112치안종합상황실 남상윤 경사는 근무 중 "치킨을 주문하려 한다"는 전화를 받았다. 하루에도 수많은 장난 전화가 걸려 오지만 이 전화는 장난이 아님을 남 경사는 직감했다고 한다.

남 경사는 "어디로 가져다드릴까요? 누가 치킨을 먹고 싶대요? 혹시 남자친구가 옆에 있나요"라고 물었다. 신고자는 떨리는 목소리로 "남편이 먹고 싶다고 한다"고 답했다. 남 경사는 전화를 끊고 즉시 위치를 추적해 현장에 경찰관이 출동하도록 조치했다.

남 경사의 직감은 맞았다. 신고자의 남편은 술에 취해 아버지를 찌르겠다고 위협하는 상황이었고, 신고자는 이를 진정시키기 위해 치킨을 주문하는 척 경찰에 신고한 것이다. 경찰은 현장에 출동했고 남편은 현행범으로 체포됐다.

사례집에는 OCN 드라마 '보이스'에서 처럼 작은 소리에도 귀 기울여 피해를 막은 경찰관들의 이야기도 소개됐다.

경남청 112치안종합상황실 이경진 경위는 어느 날 아무 말 없는 신고 전화를 받았다. 재차 물어도 답이 없자 이 경위는 신고 이력을 빠르게 훑어봤고, 도움 요청 버튼을 누른 이력이 확인됐다.

이에 이 경위는 "경찰 도움이 필요하시면 전화 버튼을 눌러주세요"라고 말했다. 그러자 신고자는 짧지만 또렷하게 전화기 버튼을 눌렀다. 이 경위는 이런 방식으로 신고자가 사는 아파트 동·호수 등을 확인했다.

이 경위는 경찰관이 출동하도록 조치했고 잠시 후 "신고자 찾았습니다"라는 현장의 무전이 들려왔다. 알고 보니 자녀 훈계 문제로 흥분한 남편이 망치를 들고 아내를 협박하는 다급한 상황이었다.

김창룡 경찰청장은 이날 소통간담회에서 "신고를 많이 받다 보면 '장난 전화겠지' 하고 넘길 수도 있는데 사소한 음성을 놓치지 않고 기지를 발휘해 모든 신고에 최선을 다해준 여러분이 자랑스럽고 든든하다"고 칭찬했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr