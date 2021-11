이재용, 홍라희 여사와 합천 해인사 방문…이건희 1주기 기린 듯

[아시아경제 정현진 기자] 이재용 삼성전자 부회장과 홍라희 전 리움미술관장이 지난 1일 경남 합천군 해인사를 방문한 사실이 뒤늦게 전해졌다.

2일 사회관계망서비스(SNS)에는 두 사람의 모습이 찍힌 사진이 올라왔다. 사진에는 흰 경량 패딩을 입은 홍 전 관장과 양복 차림의 이 부회장이 손을 잡고 함께 해인사 계단을 오르는 뒷모습과 참배를 하고 나온 듯한 모습이 담겨있다.

두 사람이 해인사를 찾은 것은 고(故) 이건희 회장의 1주기를 추모하기 위한 것으로 보인다. 지난달 25일은 이건희 회장 1주기였고, 이달 1일은 때마침 이건희 회장이 일군 삼성전자 창립 52주년 기념일이었다. 지난해 12월에는 해인사에서 이건희 회장 49재 봉행식이 열리기도 했다.

재계 관계자는 "이 부회장이 오랜 수감 생활로 어머니인 홍 전 관장께 심려를 끼친 데 대해 안타깝고 죄송한 마음에서 어머님을 위로하기 위해 일정을 쪼개 동행한 것 같다"고 말했다.

