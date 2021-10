"핼러윈에 '오징어 게임' 분장하려거든…" 홍콩 경찰 경고한 이유

[아시아경제 권서영 기자] 홍콩에서 한국의 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'이 인기를 끌고 있는 가운데 홍콩 경찰이 핼러윈 행사에도 모든 종류의 모형 총기 소지를 금지하고 나섰다.

30일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "핼러윈에 '오징어 게임'의 병사처럼 분장하려거든 관련 의상만 입되, 소품용 총은 어떤 것이라도 집에 놓고 와야 한다고 경찰이 경고했다"라고 보도했다. 이어 "'오징어 게임'의 병사 분장이 올해 핼러윈에서 인기를 끌 것으로 예상된다"라며 "소품용 총을 휴대하고 나오면 최대 2년 이하의 징역형을 받을 수도 있다"라고 덧붙였다.

홍콩 경찰 측은 "과거 핼러윈에 일부 사람들은 TV나 영화 속 캐릭터로 분장하고 여러 종류의 모형 무기를 소지하고 나왔다"라면서도 "우리는 어떠한 모형 총기도 소품으로 들고 돌아다니지 말 것을 촉구한다"라고 밝혔다. 이어 핼러윈 전후로 최대 유흥가인 란콰이퐁 지역을 중심으로 1천여 명의 인력을 배치해 단속을 펼칠 것이라고 설명했다.

SCMP는 경찰 관계자를 인용해 "사복 경찰이 군중 속에 섞여 이른바 '말썽꾼'들을 색출해낼 것이며 정치적 슬로건을 담은 의상을 입은 사람도 단속할 것"이라고 알렸다. 지난해 6월 30일부터 홍콩에서는 홍콩 국가보안법(홍콩 보안법)이 시행되면서 정치적 메시지를 표현할 경우 단속 대상이 되고 있다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr