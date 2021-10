테워드로스 WHO 사무총장, 차기 수장 후보로 단독 추천

[아시아경제 김혜민 기자] 세계보건기구(WHO)는 29일(현지시간) 차기 수장 후보로 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 사무총장이 단독 추천받았다고 밝혔다.

WHO는 지난달 23일까지 회원국으로부터 차기 사무총장 후보자 추천을 받은 결과, 28개국이 추천서를 냈고 테워드로스 사무총장이 유일한 후보였다고 말했다.

28개국에는 프랑스, 독일, 네덜란드, 스페인 등 유럽 국가들과 케냐와 르완다 등 아프리카 국가들이 포함됐다. 중국은 WHO가 발표한 추천국 명단에 없었고, 단독 후보로 지명됐음에도 정작 조국인 에티오피아 정부로부터는 추천을 받지 못했다.

테워드로스 사무총장은 전 정부의 추천을 받은데다 최근 내전을 겪는 고향 티그레이의 반군 인민해방 전선(TPLF)를 지원했다는 혐의를 받아 현 정부와 관계가 틀어진 상태다.

WHO는 내년 1월 집행위원회 회의를 열고 테워드로스 사무총장이 세계보건총회(WHA)가 규정한 기준에 부합하는지 심사하고 면접도 진행할 예정이다. 이후 WHO 같은 해 5월 WHA를 열고 회원국의 비밀 투표 하에 차기 사무총장을 선출할 예정이다.

테워드로스는 2017년 WHO 사무총장에 취임했으며, 아프리카 국가 최초로 유엔 기구의 수장이 됐다. WHO 규정에 따르면 사무총장은 1회에 한해 연임할 수 있으며, 임기는 5년이다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr