NHN·위메이드트리, 게임 및 블록체인 사업 협력 '맞손'

[아시아경제 강나훔 기자] NHN은 게임·블록체인 사업 강화를 위해 블록체인 기업 위메이드트리와 업무협약을 맺었다고 29일 밝혔다.

NHN은 자사가 보유하고 있는 게임 및 콘텐츠를 위메이드트리 자체 블록체인 플랫폼 위믹스(WEMIX)에서 서비스하는 것을 포함, 다양한 글로벌 IT 서비스와 콘텐츠를 활용한 폭넓은 협력 관계를 구축한다는 구상이다. 또 두 회사의 기술 역량을 활용해 블록체인 사업 전반에 협력을 이어간다는 계획이다.

주요 협업 내용으로는 ▲위믹스 플랫폼 내 게임 및 콘텐츠 온보딩 및 서비스 사업제휴 ▲블록체인 시스템을 도입한 게임 개발 및 관련 기술 협력 ▲블록체인을 활용한 사업 및 서비스 등에 대한 전략적 협력 등이다.

NHN은 웹보드 명가인 한게임의 명성을 재건하기 위해 사업을 집중하는 한편, 건즈업 모바일, '드래곤퀘스트 케시케시' 등 글로벌 게임 신작들을 연내 지속 출시할 예정이다.

위메이드트리는 위믹스에서 다양한 블록체인 게임을 서비스하고 있으며, 최근 모회사 위메이드의 ‘미르4’ 글로벌을 위믹스 플랫폼에 출시하며 세계적으로 큰 성공을 거두고 있다. 현재 모회사와의 합병도 앞두고 있다.

정우진 NHN 대표는 "이번 협업을 통해 게임 등 서비스뿐 아니라, 블록체인 사업 부문에서도 높은 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다"며 "오랜 사업 노하우를 기반으로 앞으로 게임 및 콘텐츠 분야의 경쟁력을 높여가는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.

