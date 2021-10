[e공시 눈에띄네]코스피-28일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ LX하우시스=자회사인 LX하우시스 아메리카와 중국 우시 LG하우시스의 채무금액 471억8060만원에 대해 채무보증을 결정.

◆ LX하우시스=3분기 영업이익은 112억원으로 전년동기대비 60%% 줄었다고 공시. 매출액은 12% 늘어난 8683억원, 순이익은 94% 감소한 30억원 기록.

◆ 두산밥캣=자회사인 Clark Equipment Co가 미국의 다수 기관투자자와 은행에 차입한 1168억원에 대해 채무보증을 결정.

◆ 한화투자증권=3분기 영업이익 398억원을 기록해 전년동기대비 34% 줄었다고 공시. 매출액은 5.2% 줄어든 4297억원, 순이익은 36% 감소한 293억원을 기록.

◆ 한솔제지=3분기 영업이익 89억원을 기록해 전년동기대비 52% 줄었다고 공시. 매출액은 29% 늘어난 4503억원, 순이익은 96% 감소한 3억9700만원을 기록.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr