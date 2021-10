NY증시 나스닥 사상최고‥실적 부진 애플·아마존 급락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시에서 나스닥 지수가 사상 최고로 마감했다. 다우지수와 S&P500 지수도 상승세를 이어갔지만 애플이 기대 이하의 실적을 발표하며 시간외 거래에서 크게 하락해 지수에 부담으로 작용할지 주목된다.

28일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 239.79포인트(0.68%) 오른 3만5730.48에, S&P500지수는 44.74포인트(0.98%) 상승한 4596.42에, 나스닥지수는 212.28포인트(1.39%) 뛴 1만5448.12에 마감했다.

이날 발표된 미국 3분기 경제성장률이 연율 2.0%로 시장 예상치에 크게 못미쳤지만 시장은 크게 우려하지 않았다. 3분기 성장률이 일시적이며 4분기에 성장세를 확대할 것이라는 전망이 제기됐다.

미 노동부가 발표한 지난 23일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 1만 명 감소한 28만1000명으로 집계됐다. 이는 팬데믹이 시작되던 때인 지난해 3월 14일 25만6000명 이후 최저치다.

전일 기대 이상의 실적을 내놓은 자동차 업체 포드가 8%나 급등하며 시장 강세를 주도했다. 제약사 머크도 실적 호전에 입입어 6%나 치솟았지만 장 마감후 실적을 발표한 애플과 아마존이 찬물을 끼얹었다.

애플은 공급망문제로 시장 기대에 못미치는 실적을 발표 후 시간외 거래에서 3.6%나 급락했다. 애플은 정규거래에서는 실적 기대감이 반영되며 2.5% 상승했다. 아마존도 1.6% 상승했지만 실적 발표 후 시간외 거래에서 4%나 추락했다.

테슬라는 3.7% 상승한 1077달러를 기록하며 1100달러에 한발 더 다가섰다. 페이스북은 사명을 메타로 변경한다고 발표하면서 1.51% 상승했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr