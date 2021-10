LX하우시스, 3Q 영업익 111억…전년比 60.2% ↓

[아시아경제 황윤주 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 1,900 등락률 -2.64% 거래량 90,817 전일가 72,000 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 LX하우시스, 도어 핸들 전 제품 항균 인증 획득 LX하우시스, 주방가구 신제품 '제니스9 오브제 살롱' 출시LX하우시스, 전남 순천에 'LX Z:IN 인테리어 지인스퀘어' 오픈 close 는 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 111억원으로 전년 동기 대비 60.2% 감소했다고 28일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 8683억원으로 12.6% 늘었고 당기순이익 30억원으로 94.3% 감소했다.

LX하우시스 측은 "고단열 창호, 기능성 바닥재, 엔지니어드 스톤 등 프리미엄 건축자재의 국내외 판매 증대와 주방·욕실 제품의 B2C 판매 확대로 전년 동기 대비 매출은 증가했다며 "다만, PVC(폴리염화비닐)·MMA(메틸메타크릴레이트) 등 주요 원재료의 급격한 가격 상승과 원달러 환율 상승의 영향으로 영업이익은 감소했다"고 밝혔다.

