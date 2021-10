노태우 국가장으로 갈라지는 정치권…靑 "국민통합 염두"

이철희 정무수석 "국민 일부 불편함·부적절 지적 공감

국민 통합·화합 기여 위한 것"



여당 내부선 반대 기류

야당은 합리적 결정이라는 입장

[아시아경제 류정민 기자, 전진영 기자] 28일 정치권에는 고(故) 노태우 전 대통령의 장례를 국가장으로 치르기로 한 정부의 결정이 합당한가를 놓고 설왕설래가 이어졌다.

우선 청와대는 이번 결정이 국민통합을 염두에 둔 것이며 고 노 전 대통령에 대한 평가와는 별개의 문제라는 인식을 밝혔다. 이철희 청와대 정무수석은 이날 오전 CBS 라디오 인터뷰에서 "국가장으로 치르는 것에 대해서 아직 마음으로 용서하지 않는 분들이 불편함을 느끼고 부적절하다고 지적하는 것에는 충분히 공감한다"면서도 "문재인 대통령이 인권변호사 출신이자 민주화운동을 했기 때문에 그런 배경을 가진 대통령이 이런 조치를 한 것은 국민통합이나 화합에 기여할 것이라는 생각은 할 수 있다"고 말했다. 이 수석은 또 "장례를 국가장으로 한다고 해서 이 분에 대한 역사적 또는 국민적 평가가 끝났다는 것은 아니다"라고도 했다.

고 노 전 대통령과 역사적 과오를 공유하는 전두환 전 대통령 사례를 연결 짓는 시각에 대해선 분명한 선을 그었다. 이 수석은 "전두환 전 대통령의 경우 국가장이나 국립묘지 안장은 일고의 가치도 없다고 생각한다. 완전히 다른 케이스"라고 했다. 고 노 전 대통령이 용서를 구한다는 유언도 남겼고 유족들도 5·18 관련 사과를 하는 모습을 보였다는 점에서 그렇다는 것이다.

그러나 여당 내부의 반대 기류도 분명하다. 윤건영 더불어민주당 의원은 이날 오전 라디오 인터뷰에서 "군사 쿠데타와 그로 인해 피해를 입은 수많은 분들이 있다. 그분들의 상처는 존중돼야 생각한다"며 "(국가장이 아니라) 가족장을 강하게 했으면 하는 아쉬움이 있다"고 말했다. 민주당 광주지역 의원들은 전날 "역사적 단죄가 끝나지 않은 상황에서 국가장의 예우를 납득할 수 없다"고 반대성명을 냈다. 심상정 정의당 대선후보도 "신중하지 못한 결정"이라고 비판에 가세했다.

야당은 국가장 결정이 합리적이라는 입장이다. 이준석 국민의힘 대표는 이날 오전 최고위원회가 끝난 뒤 기자들과 만나 "12·12 사태의 주체였던 만큼 조문 정국임에도 불구하고 정치인들 행보가 조심스러운 측면이 많다. 최근 전두환 전 대통령에 대한 정치적인 논쟁도 있었지 않느냐"면서 "문 대통령이 여러 차원을 검토했으리라 본다"고 밝혔다. 반기문 전 유엔 사무총장은 이날 오전 빈소 조문을 마친 뒤 "합당한 예우를 한 것이라 생각한다"고 했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr