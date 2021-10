세계 주요국 과학자문관들 "기후변화 대응 적극 나서야" 촉구

유엔기후변화협약 당사국 총회 11월 개최 앞두고

28일 영국 등 37개국 과학자문관 등 나서

'기후행동을 위한 과학과 혁신에 관한 공동성명서' 발표

한국에선 염한웅 국가과학기술자문회의 부의장 참여

[아시아경제 김봉수 기자] 오는 11월 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)르 앞두고 세계 최고 과학자문관들이 기후변화 대응을 위한 국제사회의 ‘과학기술적’ 노력을 촉구하고 나섰다.

이번 COP26 의장국인 영국의 정부과학자문관은 현지 시각으로 28일 오전0시1분 한국을 비롯한 미국·일본·유럽연합(EU) 등의 과학자문관 37명과 함께 '기후 행동을 위한 과학과 혁신에 관한 공동성명서'를 발표했다. 우리나라에서는 국가과학기술자문회의 염한웅 부의장이 참가했다.

이들은 유엔기후변화협약 당사국들에게 ▲1.5℃ 목표 유지를 위한 과학적 증거 기반의 장기 전략 개발 ▲효과적인 감축·적응 해법의 연구·개발·실증을 위한 국제협력 강화 ▲국제 연구 및 혁신역량 강화를 위한 프로그램 수립을 요청했다.

염한웅 부의장은 “과학적으로 이미 충분히 증명된 기후변화에 대한 보다 즉각적이고 국제적인 대응이 필요하다는 취지로 국제적 협력을 바탕으로 과학기술이 정책결정과 실행에 보다 중요한 역할을 해야 한다는 메시지"라며 "우리나라가 기후변화 대응에 선도적으로 나아가길 바란다"고 말했다.

