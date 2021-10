크라운해태, 세계 최대 규모 야외 조각전시회 개최

올해 300점 조각작품 전시

내년 한국조각 1000점 전시 계획

[아시아경제 임혜선 기자] 전 세계에서 가장 큰 규모의 야외 조각전시회가 서울 한강에서 열린다.

크라운해태제과는 서울시 후원으로 29일부터 45일간 한국을 대표하는 조각가들과 함께 야외 조각전시회를 개최한다고 28일 밝혔다. 도심에서 접근성이 좋은 여의도, 뚝섬, 반포 등 한강공원 3곳에 300점의 조각작품이 설치된다. 2019년 호주 시드니에서 열린 본다이비치 ‘해안조각전(111점)’이 기존 최대 기록이었음을 감안하면 세계적으로도 유례가 없는 초대형 야외조각전이다.

의미도 특별하다. 한국 조각의 아름다움을 세계에 알리기 위한 첫 신호탄이기 때문이다. 기업과 예술가가 손을 맞잡고 본격적인 한국 조각의 세계화에 나선 것.

이번 조각전은 내년 한국에서 처음 열리는 세계 3대 아트페어인 '2022 영국 프리즈(Frieze)'에 성공적인 진입이 목표다. 내년 프리즈 기간에는 올해보다 3배가 넘는 규모로 키운다. 한강공원 10곳에 1000점이 넘는 조각작품을 전시할 계획이다. 이를 통해 본격적인 한국조각의 세계무대 진출 대장정을 열겠다는 포부다.

전시회의 주제는 '풍류산책(Jogging&Joy)'이다. 전강옥, 민성호, 최은정, 김성복 등 중견 조각가 289명이 참여해 대형 작품 300여점을 선보인다. 전국에서 모인 형형색색의 작품들은 여의도와 반포, 뚝섬 한강공원에서 각 테마별로 전시된다. 여의도 한강공원의 테마는 '열정과 환희'로, 박민섭 작가의 '버티기' 등 생동감 넘치는 작품 73점이 전시된다.

'균형과 절제'가 테마인 반포 한강공원에는 최원석 작가의 '숨비소리', 김원근 작가의 '남과 여' 등 101점의 작품이 공개된다. 뚝섬 한강공원은 '생동과 비전'이라는 테마로 최승애 작가의 '별 2021', 정춘일 작가의 '달리자' 등 128점의 직품이 희망의 메시지를 전한다.

윤영달 크라운해태제과 회장은 "이번 전시회는 한국조각의 새로운 미래를 제시하는 원동력이 될것"이라며 "앞으로 한국 조각이 세계 조각시장을 선도할 수 있는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr