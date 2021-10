국민의힘 본경선 여론조사 '4지선다형' 채택… 질문에는 양자대결 포함

일대일 양자대결 전제로 경쟁력 질문

선택지는 '4지선다형'

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 대선 후보를 결정하는 본경선 여론조사 방식으로 '4지선다형'을 채택했다. 다만 본선 경쟁력을 반영하기 위해 질문 문항에서 '가상 양자 대결'을 전제로 네 후보 중 누가 경쟁력이 있는가를 묻겠다는 방침이다.

국민의힘 선거관리위원회 여론조사소위원장을 맡고 있는 성일종 의원은 26일 선관위 회의를 마치고 기자들과 만나 "일대일 가상대결을 전제로 해서 질문을 하고 본선 경쟁력을 묻는 방식으로 마무리를 했다"고 밝혔다.

선관위 측 설명을 종합해보면 본경선 여론조사 질문 문항은 '이재명 더불어민주당 대선 후보와 누가 가장 경쟁력이 있는지'와 함께 '이재명 vs 윤석열', '이재명 vs 유승민', '이재명 vs 원희룡', '이재명 vs 홍준표'를 함께 묻는 방식이 될 것으로 보인다.

이어 선택지에는 국민의힘의 네 후보 이름을 각각 묻는 4지선다형 방식이 될 것으로 예측된다.

이 같은 결정에 대해 성 의원은 "정홍원 선관위원장이 전에 발표할 때 일대일을 묻겠다고 말씀했고, 본선 일대일에 대한 문항을 묻고 본선 경쟁력이 네 후보 중 누가 있는가에 대해 묻겠다고 한 말씀을 담았다"고 설명했다.

또 "가장 중요한 정권교체에 초점을 맞췄다는 말씀을 드린다"며 "또 선거 이후에도 우리가 국민 여망을 받들어서 하나의 단일 대오를 이뤄서 원팀으로 가겠다는 정신에 가장 적합하도록 오늘 결론이 났다는 말씀 드린다"고 강조했다.

질문 문항을 두고 각 후보 간 이견이 있었던 것과 관련해선 "앞서 세 번에 걸쳐 후보들의 의견을 다 수렴했다"며 "캠프 측 의견과 전문가 의견을 다 더해서 선관위가 마지막으로 의결한 것"이라고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr





