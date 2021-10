롯데멤버스, SM C&C와 포인트 전환 제휴

' 헤이폴' 포인트→엘포인트 전환 가능

리서치 참여해 모으고 50만 가맹점서 쓴다

[아시아경제 김유리 기자] 롯데멤버스는 콘텐츠 기업 SM C&C 광고사업부문과 포인트 전환 제휴를 체결, 지난 19일부터 서비스를 시작했다고 25일 밝혔다.

SM C&C 광고사업부문이 운영하는 리서치 플랫폼 '헤이폴(heypoll)'에서 설문조사, 투표 등 참여로 모은 포인트를 엘포인트(L.POINT)로 전환해 전국 50만여 개의 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있게 됐다는 설명이다. 포인트 전환 비율은 1대 1이며, 월 최대 10만 포인트까지 전환 가능하다.

헤이폴은 투표, 설문조사 등 콘텐츠를 사용자가 직접 만들고, 실시간으로 모인 의견을 SNS로 자유롭게 공유할 수 있는 의견 공감 플랫폼이다.

서비스 제휴를 기념해 내달 25일까지 신규가입 및 출석체크 이벤트도 진행된다. 헤이폴 모바일 애플리케이션(앱)에 첫 가입(추천코드 'LPOINT' 입력 필수)하면 700포인트가 즉시 지급된다. 2주 연속 출석 체크 시 소니 헤드폰, 삼성 갤럭시워치, 스타벅스 기프티콘 등이 걸린 경품 이벤트에 자동 응모된다.

김태홍 롯데멤버스 영업부문장은 "앞으로 양사가 힘을 모아 이용자들에게 보다 큰 재미와 혜택을 선사할 수 있는 다양한 서비스와 콘텐츠들을 만들어나갈 수 있을 것으로 기대한다"며 "쇼핑, 금융 등 기존 제휴 영역뿐 아니라 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들이 즐겨 찾는 엔터테인먼트, 재테크, 게임 등 영역으로도 엘포인트 및 엘페이 서비스 반경을 꾸준히 확대할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr