상명대 일반대학원, 석사·박사과정 신입생 모집

11월3~16일 석사과정, 박사과정, 석박사통합과정 모집

[아시아경제 한진주 기자] 상명대학교 일반대학원이 다음달 3일부터 11월16일까지 석사·박사과정, 석박사통합과정의 신·편입생을 모집한다.

서울캠퍼스 모집 학과는 ▲인문 사회계열 16개 학과 ▲자연과학 계열 5개 학과 ▲공학 6개 학과 ▲예체능 계열 9개 학과다. 천안캠퍼스는 ▲인문 사회계열 1개 학과 ▲자연과학 계열 4개 학과 ▲공학계열 6개 학과 ▲예체능 계열 9개 학과다.

석사과정과 석박사통합과정은 학사학위를 취득한 사람(2022년 2월 취득예정자 포함) 또는 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정된 사람으로 학부 전공과 관계없이 지원할 수 있다.

박사과정은 석사학위를 취득한 사람(2022년 2월 취득예정자 포함) 또는 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되면 지원할 수 있으며, 석사과정에서 다른 전공을 졸업한 사람도 지원할 수 있다. 모집학과와 과정별 모집 인원, 전형 방법, 일정 등 자세한 사항은 모집 요강을 확인해야 한다.

