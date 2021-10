파우치 "내달 초 5∼11세 접종 시작할 듯"

[아시아경제 조현의 기자] 미국이 이르면 다음 달 초부터 코로나19 백신 접종 대상을 5~11세로 확대한다.

앤서니 파우치 미 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 24일(현지시간) ABC방송에서 "모든 게 잘 진행돼 질병통제예방센터(CDC)의 승인과 권고를 받으면 11월 첫 주나 둘째 주에 5~11세 아동에 백신을 맞힐 수 있다"고 말했다.

미국은 현재 12세 이상에 대해서만 코로나19 백신 접종을 하고 있다. 파우치 소장은 "식품의약국(FDA)과 CDC를 앞서고 싶지 않다"면서도 "(화이자의) 데이터는 좋아 보였다"고 했다.

화이자는 지난 22일 어린이에게 성인 접종량의 3분의 1(10㎍)을 3주 간격으로 투여한 임상시험 결과를 발표했다. 화이자가 FDA에 제출한 자료에 따르면 백신은 5~11세 어린이를 대상으로 90.7%의 예방효과를 보였다.

파우치 소장은 "델타 변이의 확산으로 어린이도 성인만큼 쉽게 감염되고 전염병을 옮긴다"면서 "어린이 감염의 약 50%는 무증상인 만큼 잘 인식하지 못한다"며 백신 접종의 필요성을 강조했다. 백악관도 홈페이지를 통해 "정부가 5~11세 어린이 2800만명의 접종을 지원하기에 충분한 백신을 확보했다"고 밝혔다.

FDA는 어린이에 대한 화이자 백신 접종은 위험보다 이득이 크다고 보고 있다. FDA 외부 자문기구는 오는 26일 회의를 열어 화이자 백신의 5∼11세 긴급사용 승인 권고 여부를 논의한다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr