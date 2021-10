H2코리아·카타르 에너지공사, 청정수소 협력…"수소시장 형성 기여"

한국·카타르, 청정수소 협력 확대 협력각서 체결

정책·기술현황 등 정보교류 및 수소공급망 구축 협력

[아시아경제 이기민 기자] 수소융합얼라이언스(H2KOREA)가 카타르 에너지공사와 청정수소 분야 협력 강화를 위한 협력각서(MoC)를 체결했다고 25일 밝혔다.

24일(현지시간) 카타르 도하에서 열린 이번 협력각서 체결식에는 문승욱 산업통상자원부 장관, 문재도 H2KOREA 회장, 사드 셰리다 알 카비 카타르 통상산업부 국무장관 겸 카타르 에너지공사 사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

카타르 에너지공사는 1974년에 설립된 카타르 국영 석유기업으로 자국 및 국제적으로 천연가스, 석유, 석유화학, 재생에너지 및 일반적인 에너지 전 분야에 관여하며 카타르 주법에 따라 조직 및 운영되고 있다.

양 기관은 천연가스 최대 협력국인 한국과 카타르가 에너지 사용에 이산화탄소 배출 감축을 달성하기 위해 수소가 청정한 에너지 체제로의 전환에 중요한 역할을 할 것에 공감대를 형성해 이번 MoC를 체결하게 됐다고 H2KOREA는 설명했다.

이번 MoC 체결을 통해 청정수소분야의 협력을 강화해 양국의 수소산업 성장과 수소공급 확대 등을 촉진하고 글로벌 수소시장 형성에 기여할 예정이다.

구체적으로는 ▲정례적 회의·행사 등의 정보교류 ▲수소 전주기 기술개발 등 협력강화 ▲정책교류 등 수소산업 확대지원 ▲수소 수출입 시장형성 위한 수소공급망 구축 등에 역량을 집중하기로 했다.

특히 이번 MoC 체결로 카타르가 보유한 천연가스 생산·공급 능력 및 탄소 포집 및 활용·저장 기술(CCUS) 기반과 한국이 갖는 수소 생산·활용분야의 기술력 결집을 통한 블루수소 생산·공급 역량을 확보할 것으로 기대된다.

문재도 H2KOREA 회장은 "양국이 지금까지 쌓아온 에너지, 자원 분야의 성과와 각국의 강점을 바탕으로 미래 에너지원인 수소 분야에서도 전략적 파트너가 될 것"이라며 "카타르 에너지공사와 긴밀히 협력해 양국의 수소산업 발전을 위해 함께 노력해 나가겠다"고 말했다.

