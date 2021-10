포시즌스 호텔 서울, '펀(FUN)한 핼러윈 프로모션' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 포시즌스 호텔 서울은 핼러윈 데이 분위기를 고조시킬 디저트와 키즈 프로그램을 한정 기간 선보인다고 25일 밝혔다.

호텔 1층에 위치한 로비라운지 '마루'와 카페 '컨펙션 바이 포시즌스'에서는 25일부터 31일까지 알렉산드르 쉐술리 페스트리 쉐프가 선보이는 핼러윈 디저트를 판매한다. 뷔페레스토랑 '더 마켓 키친'의 디저트 섹션은 오는 29일부터 31일까지 핼러윈 콘셉트로 변화한다. 실제 금으로 만든 초콜릿 분수에 핼러윈 분위기를 만끽할 수 있도록 각종 재료를 준비했다.

한편 30일과 31일 호텔 10층에 위치한 키즈라운지에서도 핼러윈 특별 키즈 액티비티를 마련했다. 키즈라운지를 방문한 아이 동반 투숙객에게 '트릭 오어 트릿(Trick or Treat) 호텔 지도'와 미니 펌킨 바구니를 제공하고, 지도에 표시된 장소 방문 시 초콜릿이나 사탕 등을 제공한다. 핼러윈 네일 스티커 장식과 성장점을 자극하는 미니 핸드 마사지로 구성된 키즈 핸드케어 서비스 등도 제공한다.

포시즌스 클럽 서울 스파 내 네일바에서는 귀여운 유령과 오징어 게임의 심볼 등을 활용한 핼러윈 네일아트를 만나볼 수 있다.

