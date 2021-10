KB국민카드, 해외 진출 3개국에 임직원 재능 기부 물품 전달

캄보디아·태국·인도네시아 저소득 가정 어린이에게

안전우산, 나눔상자, 팝업북 전달

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드 임직원들이 캄보디아, 인도네시아, 태국 등 해외 진출국 취약 가정 아동과 청소년을 위해 언택트 방식으로 만든 안전 우산 등 재능 기부 물품을 전달했다고 25일 밝혔다.

KB국민카드는 지난 22일 캄보디아 캄퐁통에서 현지법인 KB 대한 특수은행과 함께 지역 학생들을 위한 KB전래동화 팝업북 1000권과 안전 우산 1000개를 현지 교육청에 전달했다.

이날 전달된 물품은 KB국민카드 임직원들이 언택트 재능 기부 방식으로 제작한 것으로 팝업북의 경우 현지 전래동화를 활용해 저축의 필요성, 합리적인 소비 생활 등에 대해 소개하는 경제·금융 교육 교재다. 함께 전달된 안전 우산은 투명 반사광 재질의 비닐을 활용해 만든 우산으로 우천 시 시야 확보가 가능해 현지 학생들의 안전한 등·하교를 지원한다.

오는 27일에는 태국 방콕 외곽에 위치한 사뭇 프라깐에서 현지 저소득 가정 아동들을 위해 KB국민카드 임직원과 고객들이 기증한 ▲의류(티셔츠, 바지, 점퍼, 신발 등) ▲학용품(공책, 가방 등) ▲영문도서 등 학용품과 각종 생활 용품을 담아 만든 나눔 상자 300개를 전달할 예정이다.

인도네시아의 경우 오는 28일 자카르타 반타르게방 지역 저소득 가정 어린이들을 위해 임직원들이 제작한 사랑의 티셔츠 2000벌을 전달한다.

KB국민카드 관계자는 "앞으로도 현지 법인과 지역 사회가 더불어 성장할 수 있도록 각 나라별로 최적화된 사회공헌 활동을 변함 없이 이어갈 것”이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr