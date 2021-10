경북 안동시, 시민 소통위한 ‘안동찾기 협업센터’ 문열어

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 안동시가 22일 민관의 소통ㆍ협력 공간인 ‘안동찾기 협업센터’를 개소했다.

안동찾기 협업센터는 지난 2019년 행정안전부의 지역사회 활성화 기반조성 공모 사업에 선정돼 추진했다. 공공유휴 시설 중 활용성이 떨어지는 공간을 주민들이 참여하는 공유공간으로 조성해 지역사회 활성화 기반을 구축하는 사업이다.

탈춤공원 부지에 연면적 374㎡, 지상 2층 규모로 신축된 협업센터는 안동시관광협의회가 주도하는 관광커뮤니티 공간으로 활용될 계획이며 센터 명칭은 공모 결과 '안동여행의 기점'이란 의미의 '여기'로 결정됐다.

센터 1층 공간은 관광 관련 소통 공유플랫폼 기능과 함께, 탈춤공원을 찾는 관광객과 시민들의 쉼터와 오픈카페 및 회의공간으로 활용된다.

2층은 안동시관광협의회와 관광연구지원센터 사무실이 자리해 지역 민관협력 관광거버넌스 역할을 수행한다.

권영세 시장은 “관광커뮤니티센터 ‘여기’는 안동여행의 기점이라는 이름에 걸맞게, 관광정보의 제공, 관광객의 휴식처에서 더 나아가, 관광 사업자, 단체, 시민 등이 함께 소통하고 호흡하며 협력·협업할 수 있는 공간으로서 진정한 관광거버넌스의 중심지 역할을 할 수 있도록 하겠다.”라고 말했다.

