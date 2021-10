티웨이항공, 제주패스와 업무협약…"차별화된 서비스 발굴"

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,965 전일대비 25 등락률 +0.63% 거래량 150,267 전일가 3,940 2021.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 영유아 동반 탑승 고객 위한 '아이맘 서비스' 제공"티웨이항공은 열공 중"…중대형 항공기 A330 운영 훈련 돌입티웨이항공, 10월 무착륙 관광비행 4회 운항…운임 10만7700원부터 close 은 단기렌터카 등을 운영하는 제주패스와 업무협약을 맺고 차별화된 고객 서비스를 제공한다고 22일 밝혔다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,965 전일대비 25 등락률 +0.63% 거래량 150,267 전일가 3,940 2021.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 영유아 동반 탑승 고객 위한 '아이맘 서비스' 제공"티웨이항공은 열공 중"…중대형 항공기 A330 운영 훈련 돌입티웨이항공, 10월 무착륙 관광비행 4회 운항…운임 10만7700원부터 close 은 이날 제주패스 사무실에서 윤형준 캐플릭스 대표와 정홍근 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,965 전일대비 25 등락률 +0.63% 거래량 150,267 전일가 3,940 2021.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 영유아 동반 탑승 고객 위한 '아이맘 서비스' 제공"티웨이항공은 열공 중"…중대형 항공기 A330 운영 훈련 돌입티웨이항공, 10월 무착륙 관광비행 4회 운항…운임 10만7700원부터 close 대표가 참석한 가운데 '제주 여행의 혁신과 발전을 위한 업무 협약 체결'을 진행했다.

양사는 이번 협약을 통해 신규 비즈니스 발굴, 공동 마케팅 추진, 사회공헌활동을 위한 업무교류를 함께 이어 가기로 했다. 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,965 전일대비 25 등락률 +0.63% 거래량 150,267 전일가 3,940 2021.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 영유아 동반 탑승 고객 위한 '아이맘 서비스' 제공"티웨이항공은 열공 중"…중대형 항공기 A330 운영 훈련 돌입티웨이항공, 10월 무착륙 관광비행 4회 운항…운임 10만7700원부터 close 티펫(tpet) 서비스의 렌터카 연계와 제주도 렌터카 특별 할인 등 다양한 활동으로 서비스 확장도 추후 진행할 예정이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,965 전일대비 25 등락률 +0.63% 거래량 150,267 전일가 3,940 2021.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 영유아 동반 탑승 고객 위한 '아이맘 서비스' 제공"티웨이항공은 열공 중"…중대형 항공기 A330 운영 훈련 돌입티웨이항공, 10월 무착륙 관광비행 4회 운항…운임 10만7700원부터 close 관계자는 "이번 제휴로 제주 여행 고객에게 꼭 필요한 렌터카, 맛집, 숙박의 차별화된 서비스를 개발해 로열티를 높여 나갈 예정"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr