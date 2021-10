[아시아경제 이정윤 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 97,300 전일대비 900 등락률 +0.93% 거래량 220,125 전일가 96,400 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 현대重 3세경영 본격화…정기선 신임 사장 과제는K조선, '양보다 질' 고부가 선박 수주에 집중…9월 선박 수주 2위로 하락현대重, 정기선 사장 승진 등 임원 인사 단행 close 은 21일 권오갑, 가삼현 각자 대표이사 체제에서 가삼현 단독 대표 체계로 변경했다고 공시했다.

