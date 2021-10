DGB대구은행 "이상금융거래탐지시스템 고도화 구축 성과"

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 올해 초 언택트 금융 증가에 따른 디지털 기술의 발전으로 다양하게 발생하는 금융사기 예방을 위한 이상금융거래탐지시스템(Fraud Detection System, FDS) 고도화 구축 후 약 20억원 상당의 전자금융사고 및 전기통신사기에 대해 예방 효과를 거뒀다는 분석 결과를 21일 밝혔다.

고도화 사업은 기존 시나리오(Rule) 기반 탐지방식이 지능화?고도화된 전자금융사기 수법에 대한 신속한 탐지?대응에 한계가 있다는 판단에서 진행됐다. 인공지능 학습(딥러닝)을 결합해 진행한 점이 특징이라는 설명이다.

전자금융 부정거래(이체) 여부를 실시간으로 모니터링 및 탐지하는 한편 인공지능(딥러닝)을 이상금융거래탐지시스템에 탑재해 사전에 인지하지 못한 유형의 이상금융거래, 보이스피싱, 최신 금융사기 패턴을 탐지하도록 예측 모델을 구축한 것이 높은 탐지 결과를 냈다는 분석이다.

고도화된 시스템은 지난 1월부터 9월까지 사고 예방건수 203건, 사고 예방금액 약 20억원의 규모의 대응 실적을 냈다고 DGB대구은행은 설명했다. 지난 한 해 기준 사고 예방 건수 대비 50% 이상 증가한 비율이다. 특히 전기통신사기 부분에서 블랙리스트 차단, 이상행위 해외IP 차단 등 실질적인 대응을 강화함으로써 고객의 직접적 피해 예방 증가가 눈에 띈다고 DGB대구은행은 강조했다.

