브라질 대통령 '코로나 부실대응' 살인죄 기소 위기

[아시아경제 조유진 기자] 자이르 보우소나루 브라질 대통령이 코로나19 부실 대응을 이유로 국회로부터 살인죄로 기소될 위기에 처했다.

19일(현지시간) 미 CNN 방송은 브라질 상원 산하 코로나19 국정조사위원회가 작성한 1200쪽짜리 국정조사 보고서를 입수해 이 같이 전했다. 이 보고서는 헤난 칼례이루스 상원의원이 이끄는 조사위원회가 6개월간 50회 이상 청문회를 거쳐 작성한 것이다.

미국에 이어 세계에서 두 번째로 많은 사망자가 발생한 브라질에서는 현재까지 사망자 수가 60만명을 넘어섰다.

보고서는 특히 행정부의 정책 탓에 코로나19 바이러스에 취약한 원주민 집단의 집단 학살 등의 책임이 보우소나루 대통령에게 있다고 지적했다.

위원회는 보고서에서 보우소나루 대통령에 살인, 반인도적 범죄 선동을 포함해 최소 11개 혐의를 적용했다.

보고서는 보우소나루 대통령이 보건·방역 전문가의 조언을 무시하고, 집단면역이 달성되기를 바랐던 무모한 방역 정책을 취한 끝에 수십만명이 사망했다고 지적했다.

보우소나루 대통령은 코로나19 확산 방지를 위한 이동 봉쇄·경제 활동 중단 조치 등 시행을 거부했으며 집회·시위를 장려했다고 적었다.

병원·해변 등지에서 마스크 착용을 거부하는 등 방역 수칙을 외면하는 일도 잦았다. 지난 13일에는 백신을 아예 접종하지 않겠다는 뜻을 공개적으로 밝히기도 했다.

아울러 보우소나루 대통령은 효과가 검증되지 않은 클로로퀸·하이드록시클로로퀸 등을 코로나19 치료제로 적극 선전했다. 보고서에는 정부가 과학적 근거 없이 이 치료제들을 지지했다는 루이스 엔히키 만데타 전 보건장관의 증언이 담겼다.

위원회는 다음날 상원에서 보고서를 공개해 다음 주까지 보고서 채택을 위한 표결을 진행할 예정이지만, 보우소나루 대통령이 실제 기소가 이뤄질지는 불투명하다고 외신들은 전망했다.

기소가 이뤄지려면 상원뿐 아니라 하원도 보고서를 승인해야 하고, 이어 검찰총장이 소추를 결정해야 한다. 그러나 하원은 대통령 지지 세력이 장악하고 있으며, 검찰총장 역시 보우소나루 대통령이 지명한 인사다.

