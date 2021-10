이재명, 배임의혹 정면반박 “협상 과정에서 의견 안 받아들인 것”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보(현 경기도지사)가 20일 대장동 개발 과정에서 실무진의 초과이익환수 조항 건의를 받아들이지 않았다는 자신의 발언과 관련해 제기된 ‘배임 논란’에 대해 "의견을 받아들이지 않은 게 어떻게 논리적으로 배임이 될 수 있느냐"고 했다.

이 후보는 이날 경기도청에서 열린 국회 국토위 국정감사에서 국민의힘 김은혜 의원의 질의에 "대리급 정도의 신참직원이 '확정이익을 공모를 해서 응모해서 협상 중인데 앞으로 땅값이 오르면 더 받아봅시다'라는 제안을 했는데 채택이 안 됐다고 한다"며 "그때 보고 받은 게 아니고 이번에 보도를 보고 알게 된 것"이라고 말했다.

그러면서 "계열사의 대리가 중요한 프로젝트를 하고 있는데 기존에 이미 협상·제안되고 응모하고 정해진 것과 다르게 더 받자고 했는데 팀장·과장·국장·부사장·이사·상무·사장 이쪽에서 안 했다. 그걸 회장한테 보고를 하겠나"라며 "당시에 저는 들어본 일도 없다. 상식에 어긋나는 얘기"라고 했다.

이 후보는 "예상보다 집값이 오를 경우에 나누자고 하면 상대는 당연히 집값이 떨어질 때 고정이익을 낮추자고 하면 들어줘야 하지 않겠나"라며 "협상하는데 갑자기 실무의견을 받지 않았다는 게 어떻게 배임 될 수 있느냐"라고 부연했다.

