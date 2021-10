NIA 새 부원장에 박원재 前정책본부장

제6대 부원장 임명

[아시아경제 차민영 기자] 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 19일 신임 부원장에 박원재 전 NIA 정책본부장을 임명하고 NIA 대구 본원 대강당에서 신임 부원장의 취임식을 개최했다고 밝혔다.

6대 부원장인 박원재 신임 부원장은 1993년 NIA에 입사해 정책연구팀장, 정보화평가지원부장, 정책본부장 등을 역임했으며 국가정보화와 지능화 기술을 통한 디지털 전환에 대한 이해가 깊다. 초고속정보통신망 구축, 전자정부, 정부 3.0, 디지털 뉴딜 등 국가 과제들을 수행했다.

박원재 부원장은 취임사에서 “데이터 경제 활성화, 초연결·지능화 인프라 구축·확산 선도, 지능화 기술을 통한 디지털전환 가속화, 디지털 포용사회 선도 등 디지털 대전환에 맞춰 우리 원이 설정한 목표를 성공적으로 이행해야 할 시기에 부원장으로 임명돼 막중한 책임감을 느낀다”며 “NIA가 보유한 전문역량을 잘 결집해 디지털 대전환과 지능정보사회 도래에 대비하고 기관의 발전에 공헌할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

박 부원장은 취임 첫날 부원장으로서의 첫 일정을 시작했다. 임기는 2023년 10월 18일까지 2년 간이다.

