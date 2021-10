[아시아경제 임혜선 기자] 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 34,850 전일대비 100 등락률 +0.29% 거래량 16,479 전일가 34,750 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 수소 관력 핵심 소재 부품 생산…코오롱株↑삼바의 뒤를 이을 역대급 황제株 등장!![e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close 은 19일 바이오의약품 제조 자회사 코오롱바이오텍의 주식 22만주를 약 51억원에 추가 취득한다고 공시했다. 주식 취득 뒤 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 34,850 전일대비 100 등락률 +0.29% 거래량 16,479 전일가 34,750 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 수소 관력 핵심 소재 부품 생산…코오롱株↑삼바의 뒤를 이을 역대급 황제株 등장!![e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close 의 코오롱바이오텍 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 21일이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr