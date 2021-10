靑 "누리호 발사, 실패하더라도 우주개발 역량 축적하는 자산 될 것"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 오는 21일 발사되는 한국형 발사체 '누리호'(KSLV-Ⅱ)에 대해 "실패하더라도 우주개발 역량을 축적하는 자산이 될 것"이라고 평가했다.

청와대 관계자는 19일 브리핑을 통해 "안보기술로 국가 간 이전이 불가능한 고난이도 기술을 우리나라가 독자 개발해 우리 위성을, 우리 발사체로, 우리 땅에서 발사할 수 있다는 것은 우리 국민과 함께 자긍심을 가질 만한 일"이라며 이같이 밝혔다.

누리호 1호 발사는 1.5톤급 실용위성을 지구 저궤도(600~800㎞)에 투입할 수 있는 독자 우주발사체 우주 수송 능력을 확보하기 위한 것으로, 발사에 성공하게 되면 세계 7번째로 성과를 거두게 된다.

청와대 관계자는 "처음으로 개발되는 발사체의 첫 발사 성공률이 매우 낮다는 점을 감안하면, 발사에 실패를 하더라도 우리의 우주개발 역량을 축적하는 귀중한 경험과 자산이 될 것"이라고 밝혔다.

또 "대기업뿐 아니라 우주 소부장 분야의 중소기업들이 함께 개발에 참여하여 국내 우주산업을 육성하는 기회가 되었다"며 "향후 후속 발사체 성능의 고도화를 통해 2030년 달착륙선 자력 발사와 같은 도전적인 우주탐사도 추진하는 계기가 될 것이라는 점 등에서 그 의미가 크다"고 평가했다.

청와대는 2018년 누리호 시험발사체 발사, 아르테미스 약정 서명 등 문 정부의 우주개발에 대한 관심과 지원이 각별했다고 강조하고 "앞으로 발사체 기술을 민간에 이전해 민간의 발사체 개발 및 양산 역량을 제고하는 등 민간 기업이 주도하는 우주산업의 생태계를 활성해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

