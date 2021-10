[아시아경제 황준호 기자] 우진아이엔에스 우진아이엔에스 010400 | 코스피 증권정보 현재가 8,300 전일대비 210 등락률 +2.60% 거래량 4,270 전일가 8,090 2021.10.19 09:31 장중(20분지연) 관련기사 우진아이엔에스, 90억 규모 송도 주상복합사업 설비공사 수주우진아이엔에스, 119억 규모 수원시청역 시설공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close 는 신세계건설과 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구) 계약을 체결했다고 19일 공시했다.

계약금액은 69억4100만원으로 이는 2020년 매출 대비 4.94%에 해당하는 규모다. 계약기간은 2023년 11월 30일까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr