'후배' 윤석열, 홍준표 어깨 '툭' 치며 "그만해라, 아 진짜" 영상 화제

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 맞수토론이 끝난 뒤 윤석열 전 검찰총장과 홍준표 의원이 토론회장 구석에서 대화를 나누는 모습이 온라인에서 화제가 되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에서 '맞수토론 끝나고 윤석열이 홍준표에게 한 말', '홍준표 단속하는 윤석열'이라는 제목의 영상이 확산됐다. 공개된 영상에서 윤 전 총장은 환하게 웃으며 홍 의원에게 다가가 어깨를 한 번 '툭' 친 뒤, 무언가를 말하고 있다. 영상에는 "그만해라 아 진짜"라는 자막이 등장했다.

이어 '홍준표 1954년생 사법연수원 14기, 윤석열 1960년생 사법연수원 23기'라는 자막이 나왔다.

이후 해당 영상은 이날(18일) TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에서도 언급됐다.

진행자 김어준 씨는 윤석열 캠프 윤희석 공보특보에게 "윤 후보가 홍 후보를 마치 후배처럼 이렇게 어깨를 툭툭 치면서 잘했다는 식으로...실제 대화 내용은 모르겠다. 토론회에서 선배가 뭐 중요하냐고 할 수 있긴 한데, 보수 지지층 60대 이상에서는 그게 불편해 보일 수도 있지 않겠냐"고 물었다.

이에 윤 특보는 "제가 영상을 본 건 아니고, 현장에 있었던 것도 아니다. 제가 그랬다는 이야기를 들었다. 잘하셨다고. 그런데 대화 내용은 우리가 모르는 게 아니냐"라고 답했다. 이어 "어떤 이야기를 하면서 특정 제스처에 대해 선배 대우를 안 했다고 생각할 필요는 없는 것 같다. 두 분 사이는 괜찮은 걸로 알고 있다"고 덧붙였다.

그러나 김씨는 재차 "(영상을) 한번 보면 그런 생각을 하게끔 (한다). 원래 말없이 그런 몇장면이 인상이 남는 경우가 많다"며 "윤 캠프에서는 지금과 같은 윤 후보의 태도가 전혀 문제없으니 앞으로 계속 나가겠다는 거냐"라고 물었다.

이에 윤 특보는 "근거 없는 도덕성 논란, 소위 말해서 여러 가지 의혹이라든지 이런 부분에 대해선 적극 방어할 수밖에 없다. 그 이외에 정책이라든지 어떤 국가 비전에 관련한 얘기라든지 거기에 대해선 상대 후보에게 막 거세게 그럴 이유는 전혀 없다. 상대방의 질문에 따라서 답변 태도도 정해지는 거다"라고 답했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr