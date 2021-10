4%대로 주저앉은 중국 경제…4분기가 더 문제(종합)

中 3분기 경제성장률 4.9%, 당초 5%대 성장 기대 무너져

전력난 등 악재 속 中 당국은 "합리적 범위"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국의 3분기 경제성장률이 4%대로 주저앉았다.

중국 국가통계국은 3분기 국내총생산(GDP) 증가율은 4.9%라고 18일 밝혔다. 시장 전망치는 5.0∼5.2%였다. 중국 경제는 3분기 기저효과가 축소됨에 따라 당초 5%대 성장을 할 것이라는 전망이 지배적이었다. 중국 경제성장률은 1분기와 2분기 각각 18.3%와 7.9%를 나타냈지만 3분기 들어 성장 동력이 빠르게 떨어지고 있다는 분석이다.

◆중국 성장률 2분기 연속 둔화 = 중국 경제성장률 둔화는 예견된 일이다. 지난해 1분기 중국 경제성장률은 마이너스(-)6.8%. 코로나19 충격에 중국 경제는 사상 유례없는 추락을 경험했다. 중국 경제는 곧바로 3.2%를 기록하며 'V자' 반등에 성공했고, 3분기와 4분기에 각각 4.9%와 6.5% 성장했다. 이 때문에 중국 경제가 올해 '상고하저' 패턴을 보일 것으로 전망됐다. 다만 너무 빨리 중국 경제 동력이 떨어지는 것 아닌가라는 분석이 나온다. 또 전력난과 국제 원자재 가격 상승 등 외부환경이 중국 경제의 발목을 잡을 수 있다는 지적도 설득력을 얻고 있다. 석탄 재고 부족에 따른 전력 제한 송전이 9월 중순 이후 본격화됐다는 점에서 4분기 경제성장률에 적지 않은 영향을 미칠 것이라는 전망이다.

◆기저효과 없는 4분기 문제 = 문제는 기저효과가 완전히 사라지는 4분기다. 여기에 ▲전력난에 따른 제조업 둔화▲국제 원자재 가격 상승▲세계 물류 시스템 병목 현상▲좀처럼 회복되지 않는 소비▲가을 홍수 등 예상치 못한 악재가 성장 동력을 더욱 빠르게 떨어뜨릴 가능성이 크다.

중국 주요 경제 지표에서는 이미 불길한 징조가 감지됐다. 9월 생산자물가지수(PPI)가 전년 동월 대비 10.7%나 상승했다. PPI가 급등했다는 것은 생산 단가 상승을 의미하며, 중국 제조업의 채산성 악화를 암시한다. 향후 중국 경기를 엿볼 수 있는 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.6를 나타냈다. 기준선(50) 밑으로 떨어진 것은 코로나19가 창궐하던 지난해 2월 이후 처음이다.

원자재 가격 상승과 전력 부족에 따른 제한 송전이 4분기 중국 경제성장률에 악영향을 미칠 가능성이 크다는 분석이 지배적이다. 실제 골드만삭스는 올해 중국 경제성장률 전망치를 8.2%에서 7.8%로, 일본 노무라증권은 8.2%에서 7.7%로, 피치는 8.5%에서 8.1%로 각각 하향 조정했다. 내수 소비도 좀처럼 되살아 나지 않고 있다. 중국 최대 소비 시기인 국경절 연휴(10월1∼7일) 관광수입은 전년보다 652억7000만 위안(한화 12조원) 감소한 3890억6000만 위안 그쳤다. 광군제(11월11일)가 남아 있긴 하지만 부동산 시장 위축 등 전반적인 상황이 여의치 않다.

◆중국, 4분기 성장 카드 만지작 = 일각에선 중국 정부가 대출우대금리(LPR)와 지급준비율(지준율)을 인하하는 정책 카드를 꺼낼 가능성도 제기되고 있다. LPR는 17개월째 동결 상태며, 지준율은 지난 7월 한차례 인하된 바 있다.

중국 내부에선 리커창 중국 총리가 연초 밝힌 올해 경제성장률 목표 '6% 이상' 달성에는 큰 문제가 없다는 시각이 우세하다.

다만 4분기 경제성장률이 크게 훼손될 경우 그 여파가 내년으로 이어진다는 점에서 다양한 정책 수단을 사용할 것이라는 예상이 설득력을 얻고 있다.

중국이 속도 조절에 들어갔다는 분석도 일부 나온다. 중국 지도부는 14차 5개년 계획(2021∼2025년) 기간중 고도 성장이 아닌 지속 안정적 성장에 방점을 두겠다고 밝힌 바 있다. 중국 지도부는 올해 경제 성장 목표치를 해외 주요 경제 전망 기관들 보다 2%포인트 가량 낮은 6% 이상으로만 잡았다.

◆중국 당국은 낙관적 분석 = 중국 국가통계국은 이날 경제성장률을 공개하면서 "중국 거시경제 지표가 모두 합리적인 범위 내에서 회복과 발전을 지속하고 있다"고 강조했다. 그러면서 1∼3분기 잠정 중국 국내총생산(GDP)는 모두 82조3131억 위안(한화 1경5168조원)으로, 전년 동기 대비 9.8% 증가했다고 설명했다. 업종별로는 1차산업 5조1430억 위안, 2차 산업 32조940억 위안, 3차 산업 45조761억 위안이라고 덧붙였다.

이날 함께 발표된 9월 산업생산은 전년 동기 대비 3.1% 증가했다. 이는 시장 예상치인 4.5%보다 낮은 것이다. 전력난과 세계 물류 시스템 병목 현상 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

고용 지표도 안정적이라고 국가통계국은 강조했다. 지난달 도시 실업률은 4.9%로 전월보다 0.2%포인트 낮아졌다. 전년 동기 대비로는 0.5%포인트 낮은 수치다. 올해 중국의 도시실업률 목표는 5.5% 안팎이다. 올 3분기까지 도시 신규 취업자는 모두 1045만명으로 연간 목표의 95%를 달성했다고 전했다.

국가통계국은 또 올해 1인당 소득도 증가했다고 밝혔다. 3분까지 전국 1인당 가처분 소득은 2만6265위안으로 명목상 전년 동기 대비 10.4% 증가했다고 전했다. 도시가구 1인당 가처분 소득은 3만5946위안으로 명목상 9.5% 증가했고, 농촌 가구 1인당 가처분 소득은 1만3726위안으로 전년 동기 대비 11.6% 늘었다고 설명했다.

국가통계국은 중국 경제가 농업과 제조, 서비스, 고용, 수출·수입, 고정자산 투자 등 전 분야에 걸처 안정적인 성장세를 보이고 있다면서도 해외 환경 불확실성, 국내 경기 회복의 불안정이 존재하는 만큼 유의해야 한다고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr