박수영 "이재명, 측근비리 나오면 후보 사퇴하나"…이재명 "윤석열은?"

[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당 대선후보인 이재명 경기도 지사는 18일 대장동 개발 의혹과 관련해 측근 비리가 밝혀질 경우, 대선후보에서 사퇴할 것이냐는 질문에 즉답을 피했다. 이 후보는 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장의 고발사주 의혹을 거론하며 후보 사퇴 여부를 반문하고 나섰다.

박수영 국민의힘 의원은 이날 경기도청에서 열린 국회 행안위 국정감사에서 이 후보에게 "정진상 전 정책실장이 측근이냐"고 물었다. 이에 이 후보는 "그렇다"고 답했다.

이어 박 의원이 "만약 특검 수사 결과 대장동과 백현동에 정씨가 연루된 정황이 나타나면 대통령 후보에서 사퇴하겠냐"고 물었다.

이에 이 후보는 "측근 비리가 있을 경우 사퇴할 건지 이렇게 말씀하시면 윤 전 총장의 측근이 100%로 확실한 분의 문제인데, 국민의힘은 사퇴할 것인지 답해달라, 이에 답하면 저도 답하겠다"고 말했다. 이어 "가정적 질문을 하는 것은 옳지 않다"고 지적했다.

박 의원은 "A를 물으면 A를 답하라"며 "그렇게 답면하면 무슨 뜻인지 국민은 알 것"이라고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr